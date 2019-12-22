Çanakkale'de öğrencilerden zamlara karşı kampanya

Çanakkale Belediye Meclisi tarafından ulaşım ücretlerine yapılan zam öğrencileri zor durumda bıraktı. Öğrenciler geçtiğimiz aylarda ulaşım zamlarının geri çekilmesi için imza toplamaya başladılar. Yaklaşık 550 imza toplandı ve Çanakkale Belediyesine verildi. Öğrenciler “Artan yaşam maliyetlerine bir yenisini daha eklemeyin” dedi.

Çanakkale’de toplu ulaşıma yapılan zam, öğrencileri harekete geçirdi. Kentteki üniversiteli ve liseli öğrenciler bir araya gelerek imza toplamaya başladılar. Yaklaşık 550 imza toplandı ve önceki gün Çanakkale Belediyesine teslim edildi. Çanakkale Belediyesine seslenen gençler, “Düşene bir tekme de siz vurmayın” dediler.

"İNDİRİMLİ TARİFE UYGULANSIN"

Çanakkale Gündem’den Tunahan Ünsal’ın haberine göre, öğrenciler tarafından yapılan basın açıklamasında, “Çanakkale Belediye Meclisi geçtiğimiz Ekim ayında, şehir içi ulaşıma zam yaptı. Ulaşım zammı tarifesi öğrenciler için 1.80 TL’den, 2.10 TL’ye çıkartıldı. Biz Çanakkale’de okuyan gençler olarak yapılan bu zammın geri çekilmesini ve öğrencilere özel indirimli tarife uygulanmasını talep ediyoruz. Ekonomik kriz okulların açılmasıyla kendini çok daha fazla hissettirmeye başladı. Ailelerin yaşadığı dar boğaz, biz öğrencilerin okulların açılması ile birlikte masrafları da arttı. Yaşanan ekonomik krizin faturası lise ve üniversite öğrencilerine ödetiliyor.” denildi. Açıklamada, “Okul masraflarının biz öğrencilerin belini büktüğünü de hatırlatarak bir kez daha buradan Çanakkale Belediyesi’ne seslenmek istiyoruz. Diğer illerde geçerli olan abonman sistemine geçilmesi ya da öğrencilere özel indirimli tarife uygulanmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)

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