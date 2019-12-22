Sapanca'da Evrensel'le dayanışma etkinliği: Evrensel 25 yıldır dimdik ayakta duruyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Evrensel'in 25. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dayanışma çağrısı ön plana çıktı.

Sapanca'da Mercan Tesisleri'nde düzenlenen gecede konuşan Evrensel Gazetesi Kocaeli Temsilcisi Arzu Erkan, "Evrensel bugün 207 gündür Sakarya'da sendika hakları için direnen Saica Pack işçilerinin gazetesi, sizler sayesinde eğilmez, yolundan dönmez" dedi.

Evrensel'in 25 yıldır işçilerin, emekçilerin sesi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyleyen Erkan, "Evrensel dün de işçilere, emekçilere sırtını dayadı, bugün de sırtını aynı yere dayıyor. Bugün Zonguldak'tan Hatay'a, İzmir'den Kayseri'ye, Çorlu'dan Bursa'ya ve burada Sapanca'da irili ufaklı dayanışma etkinlikleriyle Evrensel'in üzerinde gezinen kara bulutları hep beraber dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BASKILAR, AMBARGOLAR EVRENSEL'İ SUSTURAMAZ"

Gerçekleri yazmaya her koşulda devam edeceklerini söyleyen Erkan, "Sadece Basın İlan Kurumu'nun amborgası değil, kağıtta dışa bağımlılık da bizi maddi yönden etkiliyor. Sadece mali kuşatma değil, sayısız gerekçeler öne sürerek Evrensel'e sansür uygulamaya çalışıyorlar, baş eğdirmek istiyorlar. Ama bilmiyorlar, Evrensel 25 yıldır dimdik ayakta duruyor, baş eğmez. Evrensel bugün 208 gündür Sakarya'da sendika hakları için direnen Saica Pack işçilerinin gazetesi, yağma yok, Evrensel sizler sayesinde eğilmez. Evrensel'in emekçilere ulaşması demek, gerçeğin emekçilere ulaşması demek. Yarınlarda çok daha güçlü bir gazete olmayı, gerçekleri yazmaya devam etmeyi hep birlikte yapacağız" dedi. "Tek adam rejiminin istediği gerçeklerin yayılmaması, duyulmaması" diyen Erkan, "Evrensel 25 yıl önce kurulduğunda bu Hükümet yoktu mesela. Evrensel ne Hükümetler, ne baskılar gördü ama asla geri adım atmadı, kalemini eğmedi. Bu baskılar, bu ambargolar o yüzden Evrensel'i susturamaz, gerçekleri söylemekten geri adım attırmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

SAİCA PACK İŞÇİSİ: EVRENSEL HEP YAŞASIN

Fotoğraf: Evrensel

208 gündür Sakarya'da Saica Pack fabrikası önünde direnen işçilerden Aytaç Kaya da Evrensel ile dayanışmak için geceye katılanlara seslendi. İşçilerin sesi Evrensel'in yaşamasını istediklerini söyleyen Kaya, "208 gündür direnişteyiz, anayasal hakkımızı kullandık, işten atıldık. Yılmadık, direnişe devam ettik. Ben şuan olduğumuz direniş alanının önünden geçseydim, 'Bu insanlar ne yapıyor' derdim. Bunu insanlık ayıbı olarak görüyorum, emekçilerin haklarını alması lazım. Ülkenin bir çok yerinde direniş var, haklarımızı almak istiyoruz. Bizim buraya gelmemiz bir nevi iade-i ziyaret. Evrensel Gazetesi hep yanımızda oldu, teşekkür ediyoruz, ilk günden bu yana her zaman yanımızda oldular, bizim sesimiz oldular. İyi ki varlar, işçilerin sesi olan Evrensel hep yaşasın" dedi.

Evrensel ile dayanışma gecesine Saica Pack işçilerinin yanı sıra; CHP, HDP, Emek Partisi, ÖDP, TİP, Eğitim Sen üyeleri de katıldı. Gece Grup Nar-ı Güman'ın müzik dinletisi ve halaylar ile devam etti. (Sapanca/EVRENSEL)

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