ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı
ABD'nin Las Vegas kentinde bir sitede meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Pixabay
ABD'de 3 katlı apartmanlardan oluşan bir sitede meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, Las Vegas kentindeki bir sitede bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yetkililer, kısa sürede yayılan yangın nedeniyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yangının kazara çıkmış olma ihtimali üzerine duruluyor. (AA)
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