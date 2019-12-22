Diyarbakır’da toplumsal barış ve insanca yaşam mitingi yapıldı

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Toplumsal Barış ve İnsanca Yaşam için Demokrasiyi İnşa edelim” mitingine binlerce kişi katıldı. Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, “İnsanlık dışı koşullarda yaşamaya, işsizliğe, vergi adaletsizliğine, irademizin gasp edilmesine ve kayyumlara, anti demokratik rejime, ırkçılığa, kadınların köleleştirilmek istenmesine hayır” dedi.

Diyarbakır’da Emek ve Demokrasi Platformu tarafından İstasyon Meydanı’nda “Toplumsal Barış ve İnsanca Yaşam için Demokrasiyi İnşa edelim” mitingi gerçekleştirildi. Bölgesel olarak gerçekleştirilen mitinge başta Diyarbakır, Van, Dersim, Elazığ, Malatya’nın olduğu 14 Bölge ilinden gelen binlerce kişi katıldı. Mitinge katılanlar arasında KESK, DİSK, TMMOB, TTB, HDP, EMEP, ESP, TKP ve TİP’in olduğu birçok kurum yer aldı.

KAYYUM VE SAVAŞ KARŞITI PANKARTLARA ENGELLEME

Fotoğraf: Evrensel

Kitleler geniş güvenlik önlemleri altında kontrollerden geçirilerek, alana girebildi.

Miting alanına “Dilimiz onurumuzdur”, “KHK’ler onurumuzu ve irademizi gasp edemez”, “Haramilerin saltanatına son vereceğiz”, “Tacize, tecavüze, şiddete izin vermeyeceğiz”, “Güvenli iş güvenli gelecek istiyoruz”, “İş, barış, özgürlük” pankartlarının alana alınmasına izin veren polis, “Kayyum atayarak, ihraç ederek, açığa alarak bizi susturamazsınız”, “Savaşa karşı barış”, “Halkın bütçesini savaşa peşkeş çektirmeyeceğiz” pankartlarına izin vermedi.

“Ranta, talana, faize, israfa, savaşa değil emekçiye bütçe” yazan KESK’in pankartı ise “savaş” kelimesi kesilerek alana alındı.

“HALKIN BİRLİKTE YAŞAMASINI ÖRGÜTLÜYORUZ”

Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Abbas Şahin, “Sömürünün, asimilasyonun karşısında duran halk ‘vatan haini’ olarak yaftalandı. Asıl vatan hainleri onlardı. Bunlar Avrupa’da yolsuzlukta, hırsızlıkta ön sıradalar. Hukukun, demokrasinin esamisi okunmuyor. Halkın seçtiği siyasetçilerin yerine kayyum atadılar, durmadılar. Bize dayatılmaya çalışılan bu coğrafyanın kaderini direnerek değiştireceğiz. Kazanmamız çok yakın. Bizler halkın birlikte yaşamasını örgütlüyoruz” dedi.

“KÜRT HALKINA ZULÜM REVA GÖRÜLÜYOR”

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Sekreteri Doğan Hatun, Maraş Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anarak, konuşmasına başladı. Son 3-4 yıldır yaşananların söyleyecek söz bırakmadığını belirten Hatun, “Bu devlet Kürt halkına reva gördüğü zulmü kendine bir hak olarak görüyor” dedi. Ekonomik krize değinen Hatun, insanların açlıktan yaşamlarına son verdiğini ifade ederek, bütçenin savaşa değil, barışa, halka, yoksullara harcanması çağrısı yaptı.

“YOKSULLUK VE AÇLIK ARTTI”

DİSK Genel-İş Merkez Yöneticisi Mehmet Salih Doğrul, ise AKP’nin neoliberal politikalar izlediğini, her şeyi özelleştirip sattığını dile getirerek, bu sürecin devam ettiğini kaydetti. Doğrul, bu politikalardan kaynaklı, yoksulluk ve açlığın arttığını, siyasi soykırımların yapıldığını, kayyum politikalarının sürdüğünü dile getirdi.

“BÜTÇENİN YÜKÜ EMEKÇİLERE YÜKLENİYOR”

Fotoğraf: Evrensel

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, hükümetin bütçenin yükünü emekçilere yüklediğini söyledi. Türkiye’de işsizliğin arttığını vurgulayan Gezen, “Bir yandan işsizlikten, ekmek götüremeyen ve çaresizlikten intihar edenler ve bir yandan 50 bin lira yemeğe verenler. Bir yandan elektriğe gelen zamlar, elektrik borcunu ödemeyenler, bir yandan elektrik borcunu ödeyemeyen çiftçiler. Yetmiyor, işsizlik fonuna el atıyor. Bu tablo uzayıp gider. Eğitim ve sağlık paralı hale geldi. Paran yoksa öl diyorlar. Bu sorunların hiçbirini bu bütçe döneminde de çözmediler” dedi. AKP’nin kendi yandaşlarına ve savaşa bütçe ayırdığını vurgulayan Gezen, bu bütçeyi kabul etmediklerini belirterek, “İnsanlık dışı koşullarda yaşamaya, işsizliğe, vergi adaletsizliğine, irademizin gasp edilmesine ve kayyumlara, anti demokratik rejime, ırkçılığa, kadınların köleleştirilmek istenmesine hayır” dedi.

MIZRAKLI: BU İNANÇLA MUTLAKA KAZANACAĞIZ

Ardından, görevden alınarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın Kayseri Bünyan Cezaevinden gönderdiği mesaj okundu. Mızraklı mesajında şunları ifade etti: “Bugün bir arada, bu meydanda hep birlikte barışı, bir arada yaşamayı ve özgürlükleri haykırıyorsunuz. 2002 yılında daha fazla barış, demokratikleşme ve özgürlük vaadiyle iktidara gelenler bugün tüm bu söylemlerden uzaklaşarak, faşizmin baskıcı yüzünü uygulamaktadırlar. Türkiye’de yaşayan halkları baskı, zor ve zulüm politikalarıyla zapt u rap altına alıp, köleleştirmek istemektedirler. Özgürlükleri sadece kendi yandaşlarına reva görenler, diğer halkları ötekileştirmektedir. Tüm bunların önündeki tek engel, bizleriz. Bizler örgütlü bir halk, özgür bir geleceğiz. Çünkü bizler özgürlüğün değerini derinden hissedenleriz. Bizler bu özden aldığımız güçle özgür bir toplumu oluşturmaya çalışmaktayız. Çünkü demokratikleşme, barış ve insanca yaşam özgür insan ile olur. Özgür insan örgütlenerek özgür toplumu oluşturur. Bizlerin de bu özden aldığımız güç ile mutlaka ama mutlaka toplumsal barışın önündeki engelleri kaldırıp, insanca yaşam için onurlu bir demokratik yaşamı inşa edeceğimizin inancıyla sizleri selamlıyorum.

Bizler bu inançla ile mutlaka ama mutlaka kazanacağız.”

Konuşmaların ardından sanatçı Azad Bedran’ın sahne almasıyla süren miting, konserden sonra sona erdi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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