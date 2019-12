Kıbrıs Mağusa’da kadınlardan "Las Tesis" protestosu

Ahmet BAŞTUĞ

Emek DENİZ

Kıbrıs

Dünyanın dört bir yanına yayılan #LasTesis dans performansını Kıbrıs’ta yaşayan kadınlar da gerçekleştirdi.

25 Kasım’da Şili’de kadınların “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla hazırladığı ve tüm dünyaya yayılan dans performansı Kıbrıs’ta da gerçekleştirildi. Burcu Okumuş’un 2017 yılında eşi tarafından bıçaklanarak katledildiği yer olan Gazimağusa Salamis Yolunda bir araya gelen kadınlar, danslı protesto gerçekleştirdi.

Kadınlar, dünyanın her yerinde direnen kadınlara selam göndererek her alanda şiddete, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı direneceklerini dile getirdi. Las Tesis dans gösterisi öncesi Sevim Akbaş, Burcu Okumuş, Gamze Pehlivan, İlkay Hikmetoğlu ve katledilen diğer kadınlar isimleriyle anıldı. Kadınlar “Gelsin baba, gelsin devlet , gelsin cop, inadına isyan, inadına özgürlük” ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları attı.

Fotoğraf: Evrensel

"KADINLAR HAKLARI İÇİN SOKAKLARDA, MEYDANLARDA OLACAK"

Kadınlar adına açıklama yapan İlayda Öner, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin bir şekilde uygulanmasını ve kadınlar öldürülmeden, tecavüze uğramadan önce devletin koruyucu mekanizmaları geliştirmesi gerektirdiğini dile getirdi. Tüm dünyada kadınların hikayesinin aynı olduğunu söyleyen İlayda Öner, Kıbrıs’ta da kadınların benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı ve ortak mücadele alanları oluşturulması gerektiğine değindi. Dünyada ve Türkiye’de Las Tesis eylemlerine karşı uygulanan müdahalelerin karşısında duracaklarını ve kadınların haklarını almak için sokaklarda, meydanlarda olacaklarını söyleyen Öner, “Artık bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz yok. Kıbrıs’ta da kadınlar olarak bu uluslararası mücadelenin içinde olacağız” dedi.

Makamer (Mağusa Kadın Merkezi Derneği) Genel Sekreteri Serap Akalınlar ise evde oturan kadınların sosyal yaşama dahil olması gerektiğini dile getirerek erkek egemen sistemin karşısında kadın dayanışmasının büyütülmesi çağrısı yaptı. Akalınlar, dernek içinde ekonomik gücü olmayan kadınlar için atölyeler oluşturduklarını ve kadınların ev ekonomisine katkı sağlamalarına olanak sunduklarını ifade etti.

Fotoğraf: Evrensel

"KIBRIS’TA POLİS EV İÇİ ŞİDDETE MÜDAHALEDE BULUNMUYOR"

Kıbrıslı genç bir kadın olan Dize Irkad ise Kıbrıs’ta ve Türkiye’de uygulanan kadın politikalarının kadın karşıtı bir zeminde yürütüldüğünü, Kıbrıs’ta ev içi şiddet karşısında polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını ve bu durumun aile içi bir mesele olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Irkad, hayatın her alanında kadına karşı uygulanan şiddetin son bulmasını istediklerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında toplumun her kesimine eğitim verilmesi gerektiğini belirtti. Dize Irkad, toplumda var olan bütün kimliklerin bu mücadelede yer alması gerektiğine dikkat çekerek kadınlar olarak susmayacakları, hayatın her alanında haklarını aramaktan vazgeçmeyecekleri mesajını verdi.

