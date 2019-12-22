MSB iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bir asker ise Irak’ın kuzeyindeki Başika bölgesinde sivrisinek ısırması sonucu kaptığı Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

MSB'den yapılan açıklamada, PKK tarafından tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç ağır yaralandı. Tunç, iki gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Tunç’un cenazesi memleketi Uşak’a getirildi.

Bir başka asker ise sivrisinekten kaptığı Batı Nil Virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Irak’ın Başika bölgesinde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırması sonucu Batı Nil Virüsü kapan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, 12 Eylül 2018'den bu yana yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaduman memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. (HABER MERKEZİ)