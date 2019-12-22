Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Buca'da düzenlenen etkinlikle anıldı

İzmir Buca'da Alevi Bektaşi İnanç Derneğinin çağrısıyla "Maraş’ı unutmadık, unutturmayacağız" şiarı ile anma etkinliği yapıldı.

Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler, katliamın 41. yıl dönümünde Buca Çamlıkule semtinde, Alevi Bektaşi İnanç Derneğinin düzenlediği etkinlikte sinevizyon gösterimi, şiirler ve türkülerle anıldı. HDP, CHP ve Emek Partisi yöneticilerinin de yer aldığı etkinliğe HDP milletvekilleri Kemal Bülbül ile Züleyha Gülüm de katılarak destek verdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alevi Bektaşi İnanç Derneği Başkanı Güven Karahan, 41 yıl önce devletin kendi eliyle Maraş’ta Alevileri ve demokratları planlı olarak katlettiğini belirterek “Bizler için Çorum, Sivas, Dersim, Suruç, Roboski, Gazi bu katliamların devamıdır. Seçilmiş belediye başkanlarının içeri atılması, yerlerine kayyum atanması da siyasi bir katliamdır. Bizler bu katliamları unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

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Anmada konuşan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, herhangi bir kışkırtma ve müdahale olmadığında halkların bir arada barış içinde sorunsuz yaşadığını belirterek “Bu topraklarda ilk katledilen Türk ve Türkmen kimliğidir. Sonra, Rum, Ermeni, Süryani ve son olarak ta Kürt kimliği katledilmiştir” dedi. Bülbül, kapılara çarpı işareti konulmasıyla, alevi inancının yasaklanmasıyla, eşit yurttaşlık hakkının tanınmamasıyla, kabartılan ırkçılıkla, halkın seçtiği belediyelere kayyum atanmasıyla katliamların devam ettiğini ifade ederek “Biz eşit yaşamak istiyoruz. Eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz. Eşit yurttaşlık mücadelemiz devam ediyor. Toplumumuz, halkımız aralık ayında hergün bir katliam, her gün bir acı yaşadı. 19 Aralık’ta Maraş’ta canlarımız yakıldı. Cezaevlerinde devrimciler katledildi. Taybet Ana'nın cenazesi bir hafta sokakta kaldı” dedi.

Sivas ve Maraş’ın sadece Alevilere karşı bir katliam olmadığını, insanlığa karşı bir suç olduğunu belirten Bülbül, “Halkların bahçesi olan İzmir’de de ırkçılık artmış. Bu topraklarda geçmişte Türkü, Rumu, Ermenisi bir arada yaşadılar. Irkçılık ve jenosit bir insanlık suçudur. Türkiye’de halkların sevgiye, dostluğa ve barışa ihtiyacı var. Bunun için eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinde CHP, HDP, ÖDP, EMEP, TKP, KESK, DİSK bir araya gelmelidir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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