Eskişehirli çiftçiye darbe üstüne darbe: Sel vurdu, devlet sırtını döndü, icra geldi

Meltem AKYOL

İstanbul

Eskişehir’de haziran ayında meydana gelen sel felaketinde mağdur olan ve devletin yardım etmediği çiftçiler, borçlarını ödeyemedikleri için icralık oldu. Evlerini ipotek ettirmek zorunda kalan çiftçilerin tarlaları elden gitti, hayvanlarını da satmak zorunda kaldı. Çiftçilerle bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu çiftçiye darbe üstüne darbe vuruldu ama Ankara hâlâ seslerini duymuyor” dedi.

ÇİFTÇİNİN ZARARI 53 MİLYON, DEVLETİN VERDİĞİ 440 BİN LİRA

Eskişehir’de haziran ayında yaşanan sel ve dolu felaketinden 9 ilçede 2 bin 174 çiftçi etkilendi. Selden sonra bölgeyi dolaşan vali ve tarım il müdürü, rapor hazırlayarak toplam 53 milyon hasar olduğunu tespit etti. Hazırlanan rapor Tarım Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Rapora göre çiftçi başına ortalama 24 bin 324 lira hasar bedeli ödenmesi gerekiyordu ancak öyle olmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in soru önergesine verdiği yanıtta, AFAD’ın sel ve dolu mağduru çiftçiler için 440 bin TL ödeme yapacağını söyledi. Oktay’ın açıklamasında 9 ilçeden 6’sına yardım yapılmayacağı da ortaya çıktı. 3 ilçeye yapılan yardımlar ise zararı karşılamaktan çok uzaktı.

"2 BANKAYA OLAN BORCUMUZ 4 BANKAYA ÇIKTI"

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Yahnikapan, Kalkanlı ve Aksaklı köylerindeki çiftçileri dinledi. Yardım gelmemesinin ardından borçlarının katlanarak arttığını dile getiren çiftçiler, “Gönderdikleri para bir çuval gübre parası bile etmiyor. 2 bankaya olan borcumuz 4 bankaya çıktı. İcralık oldu. 2 ineği olan birini sattı” dedi.

HACİZ GELEN ÇİFTÇİ, TARLASINI SATIYOR

Sel felaketinin arından çiftçiye verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Çakırözer, çiftçinin iktidardan darbe üstüne darbe aldığını söyledi. Çakırözer, “Çiftçimizin ekini tarlada kaldı. 53 milyon TL hasar tespit edildi, 6 ay sonra ise yalnız 3 ilçeye sadece 440 bin TL yardım çıkarıldı. Yani her bir çiftçiye 24 bin 324 TL yerine 201 TL’lik yardım yapılmasına karar verildi. O da her çiftçiye verilmedi. Çiftçinin borcunu kapatmayan devlet, borç ertelemesi de yapmadı, bankalara olan borçlar katlanarak arttı. Bankaya ağustosta ödenmesi gereken borç ödenemedi. Şimdi bir de haciz geldi, tarlaları ellerinden gitti, evleri ipotek edildi, hayvanlarını satmak zorunda kaldılar” şeklinde konuştu.

ÖTV VE KDV’Yİ KALDIRIN

Çakırözer, “100 liralık elektriğin 47 lirası, 100 liralık mazotun 57 lirası vergi. Çiftçinin tükettiği elektrikten ve mazottan ÖTV ve KDV derhal kaldırılmalı. Çiftçinin borçları ertelenmeli. Selden etkilenen çiftçilerimiz için hazırlanan hasar tespit raporunda çıkarılan tutar çiftçimize derhal ödenmeli. Çiftçimiz artık daha fazla mağdur edilmemeli” dedi.