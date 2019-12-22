Evrensel Ege/İzmir sayfaları yayına başlıyor
Evrensel, Ege/İzmir sayfalarıyla Ege'den daha fazla haber, daha fazla röportaj mektup analiz ve köşe yazısına yer açıyor.
Evrensel Ege/İzmir Sayfaları yayına başlıyor.
Türkiye'nin içinde bulunduğu baskı ortamından en başta emekten, barıştan demokrasiden yana olan basınımız etkileniyor.
Tek sese karşı ayakta kalabilen az sayıda gazeteden biri olan Evrensel, 25 yıldır işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin sahiplenmesi ve dayanışması ile yazmaya, üretmeye, yerelden genele herkesin sesini duyurmaya çalışıyor.
25. yılımızı kutladığımız bu dönemde, “Yerelden evrensele Ege/İzmir sayfaları” evrensel.net/ege adresi ile yayına başlıyoruz.
Evrensel Ege/İzmir sayfaları, 23 Aralık Pazartesi gününden itibaren yayına başlayacak. (EVRENSEL)
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