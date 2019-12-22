İzmir'de en uzun gece koşusu düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yılın en uzun gecesinde düzenlediği “En Uzun Koşu” İzmirliler tarafından ilgiyle karşılandı. Üçkuyular Vapur İskelesi’ne gelerek ısınan yüzlerce İzmirli 21 Aralık saat 21.00’de işaret fişeğiyle beraber koşuya başladı. İsteyenlerin Karataş Sahili ve Konak Vapur İskelesi’nden de katılabildiği koşuda, Körfez kıyısı takip edilerek Üçkuyular Vapur İskelesi’nden Gündoğdu Meydanı’na kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik rota tamamlandı. Gündoğdu Meydanı’ndaki bitiş çizgisinde katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi.

HEDEF; MARATON İZMİR

Koşunun gelecekteki daha büyük koşu etkinliklerine zemin hazırlamak amacıyla yapıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge şöyle konuştu: “Bugünkü koşu herkese açık amatör bir koşu. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Amacımız İzmir maratonu öncesinde bu tip farkındalık koşularıyla İzmirli’nin bu işi gerçekten yapabileceğini göstermek. Bugün görüyoruz ki yanılmamışız. İzmirliler ilgi gösteriyor koşumuza. Uzun vadede amacımız Maraton İzmir düzenlemek.” (İzmir/EVRENSEL)