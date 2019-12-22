22 Aralık 2019 11:28
Son Güncellenme Tarihi: 22 Aralık 2019 12:28

Kayseri ve Kırşehir'de 25. yılında Evrensel ile dayanışma etkinlikleri yapıldı

Kayserililer ve Kırşehirlililer, kuruluşunun 25. yılı kutlanan Evrensel ile dayanışma etkinliğinde bir araya geldi.

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Kayseri'deki salonu dolduran izleyiciler

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    Evrensel'in 25. yılı kapsamında Kayseri'de düzenlenen etkinlikte mali kuşatmaya inat dayanışma vurgusu yapıldı. Kayseri emek ve demokrasi güçlerinin de katıldığı etkinlik coşku ile geçti. 

    Gazetemiz adına konuşan Ahmet Akarsu muhalif basına yönelik baskıların ve engellemelerin arttığı bugünlerde dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yaptı. Akarsu, "Sizleri, bugüne kadar yaptığımız gibi gazetemizi yeniden ve yeniden sahiplenmeye, okumaya-okutmaya, abone olmaya çağırıyoruz" dedi.

    Metin Göktepe'den bu yana gerçekleri yazmanin gururunu yaşıyoruz diyen Akarsu, "Evrensel Gazetesi kuruluşundan itibaren safını emekten, demokrasiden, eşitlik ve kardeşlikten yana belirlemiştir. Gücünü hak arayan işçilerden, kadınlardan ve gençlerden almıştır. Hepinizi Evrensel ile dayanışmaya çağırıyorum" diye konuştu.

    Müfitcan Saçıntı'nın tek kişilik güldürü türündeki "İtiraz Ediyorum" adlı oyununu sunduğu etkinlikte Saçıntı'ya müzikleri ile sanatçı Ateş Arya eşlik etti. (Kayseri/EVRENSEL)

    KIRŞEHİR'DE DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ

    Kırşehir'de salonu dolduran Evrensel okurları

    Fotoğraf: Evrensel

    Evrensel gazetesinin 25. yılı nedeniyle bir etkinlik de Kırşehir’de düzenlendi. "İtiraz Ediyorum" adlı oyunun sergilendiği etkinliğe yaklaşık 600 kişi katıldı. Etkinliğe Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başar Altuntaş ile belediye müdürleri ve yöneticileri, EMEP, ÖDP, CHP il başkanları ve yöneticileri ile Disk Genel-İş temsilcileri ve üyeleri, KESK'e bağlı sendikaların yöneticileri de katılarak destek verdiler.

    Etkinlikte açılış konuşması yapan Yakup Aslandoğan tüm emekçileri zor yollarda yürüyen Evrenselle dayanışmaya çağırdı. (Kırşehir/EVRENSEL)

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