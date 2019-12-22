Bursa için fırtına uyarısı: Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir

Bursa ve çevrelerinde hızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-75 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

BUDO BUGÜN HİZMET VERMEYECEK

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferlerinin elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı açıklanmıştı.

BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TELEFERİK DE DURDU

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği belirtildi. (Bursa/AA)

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