Mersin'de sağlık çalışanlarını darbeden şahıs serbest bırakıldı

Mersin’in Tarsus Devlet Hastanesinde görev yapan Ortopedi Uzmanı Doktor Şakir Alper Cansever ile sağlık çalışanını darbeden M.A, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

M.A’nın, kadın hastanın muayene edildiği sırada içeri girdiği, bu nedenle dışarı çıkması istenince hekime saldırdığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A. dün sevk edildiği adliyeden ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Darbedilen Dr. Şakir Alper Cansever, hekimler olarak hastalarının muayenesi sırasında mahremiyetlerini korumak zorunda olduklarına vurgu yaparak “İnsanların mahremiyeti çok önemli. Uygun bir dille ‘Bakın burada bir hastamız var muayeneden sonra alacağım’ dedim. Bir anda yumruk attı. Personelin de göğüs kafesine vurdu. Yanımızda 17 yaşında stajyer bir kızımız var. O da çok etkilendi” dedi.

Çok üzüldüğünü, onurunun kırıldığını ifade eden Cansever “Bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Birini sağlığına kavuşturmak isterken darbediliyorsunuz. Bunu hangi kelime hangi cümle ile açıklayabilirim bilmiyorum” diye konuştu. (Mersin/DHA)

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