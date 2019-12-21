Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi

Aydın ATAY

Elazığ’da dağıtımcılık yapan Necmettin Tosun, Yeni Yaşam gazetesinde yer alan haber ve makalelerden sorumlu tutularak, hakkında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Elazığ merkez Hozat Garajı’nda 22 Ekim’de Yeni Yaşam gazetesini dağıtırken gözaltına alınan ve serbest bırakılan dağıtımcı Necmettin Tosun (50) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Elazığ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

BEYAZ FOSFOR HABERİ

İddianamede, gazetenin 22 Ekim tarihli sayısı üzerinde yapılan incelemesine yer verilerek, gazetenin “Beyaz fosfor bulguları” manşetiyle Türkiye’nin 9 Ekim’de Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyonda, “Beyaz fosfor kimyasal silahını kullanarak savaş suçu işlediğini, sivillerin de hedef alındığı yalan haberi yaparak Türkiye itibarsızlaştırılarak örgüt propagandası yapıldığı” öne sürüldü.

İddianamede, “Gözaltı öncesi uygulama: Taciz, tecavüz tehdidi, işkence”, “Ebdi: Türkiye çıkmak zorunda” başlıklı haberler ile Seydi Fırat’ın “Her yerde saldırılara karşı çıkalım”, Musa Piroğlu’nun “Lanetli yalnızlık” ve Ercan Jan Aktaş’ın “Rojava Devrimi” başlıklı yazılarla Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyonunun “işgal” olarak nitelendirildiği ve “örgüt propagandası” yapıldığı değerlendirmesine yer verildi.

GAZETE DAĞITMAK SUÇ!

Gazetede yer alan haber ve makalelerden dağıtımcı Tosun’un sorumlu tutulduğu iddianamede, Yeni Yaşam gazetesi, için “PKK/KCK’ye ait gazete” denildi.

Tosun’un dağıttığı 22 Ekim sayılı gazete için toplatma kararı olmadığı halde hakkında soruşturma başlatıldığına dikkat çeken avukatı Özüm Vurgun, “TEM Şube, 13 Kasım’da savcılığa 22 Ekim tarihli gazetenin ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla ihbar da bulunuyor. Elazığ 1’inci Sulh Ceza Mahkemesince 28 Kasım’da toplatma kararı çıkıyor. Gözaltına alındığı günden, 38 gün sonra gazete için toplatma kararı çıkarılıyor” diye kaydetti. Vurgun, verilen toplatma kararının gazeteye tebliğ edilmediğini belirtti.

"DAĞITIMCI SORUMLU DEĞİL"

Basın Kanunu’nun 11’inci maddesine göre cezai sorumluluğun gazetenin sahibi, genel yayın yönetmeni, editör ve bağlı kollarında olduğuna işaret eden Vurgun, “Dağıtıcı bundan sorumlu değildir. Dağıtımcı toplatma kararının olduğunu bilerek dağıtımı yaparsa suç ortaya çıkar. Bu da direk ‘Örgüt propagandası’ suçunu oluşturmaz. Olmayan bir toplatma kararı veya 38 gün sonra çıkan bir toplatma kararıyla dağıtımcı suçlanamaz” dedi (Elazığ/MA)

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