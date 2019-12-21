Ocean Viking, Akdeniz'de 162 mülteciyi kurtardı

Fransız insan hakları örgütleri, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking, önce Libya kıyılarına yakın bir yerde mültecilerin kullandığı şişme bot içinde 112 kişiyi, saatler sonra da Malta yakınlarında 50 kişiyi kurtardı.

Ocean Viking adlı gemi ve mürettebatı, dün sabah erken saatlerde lastik bir bot üzerinde 112 mülteciyi kurtardı. Botun içinde bulunan mülteciler arasında 3’ü hamile 24 kadın ve 38 çocuk bulunuyordu.

Görevine devam eden Ocean Viking, saatler sonra Malta yakınlarında bu sefer tahtadan yapılan bir bot üzerinde 10’u çocuk olmak üzere 50 mülteciyi kurtardı.

Gemi, görevine devam ediyor. (DIŞ HABERLER)

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