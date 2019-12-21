Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret

Türkiye’nin 2018 ekiminde İsveç hükümetinden "Uluslararası Suçluların İadesi Anlaşması" kapsamında yazarımız, yayıncı Ragıp Zarakolu’nun iade edilmesi talebi, İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın İsveç hükümeti tarafından da onaylanması bekleniyor.

Zarakolu, 2011 yılında, 2009’da yaptığı bir konuşma gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Zarakolu, henüz davası başlamadan 2012 yılında serbest bırakılmış ve dava başladıktan sonra duruşmadan vareste tutulmuştu.

2016’da ise Özgür Gündem gazetesi danışma kurulu üyeleri ve Zarakolu’nun evleri basılmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Özgür Gündem ana davasında, Zarakolu hakkında İsveç’te yaşadığı için yakalama emri çıkarılmıştı. 2017’de Avukat Sennur Baybuğa’nın talebi üzerine, Zarakolu hakkında çıkarılan yakalama emri kaldırılmış ve savunmasının İsveç adli makamlarınca alınmasına karar verilmişti. Zarakolu’yu serbest bırakan mahkeme, ifadesinin alınmadığı gerekçesiyle, önce yakalama emri çıkarmış ve Zarakolu’nun avukatının bunun kaldırılması ve müvekkilinin savunmasının İsveç adli makamlarınca alınması talebini reddetmişti. Mahkeme daha sonra Zarakolu için Interpol mekanizmasını devreye sokma talebine imza atmıştı.

2019’un eylül ayında İsveç savcılık makamı, Türkiye’nin Zarakolu’nun iade edilmesi talebini kabul edilmez buldu ve reddini istedi. 18 Aralık 2019’da İsveç Yüksek Mahkemesi nihai kararını vererek Türkiye’nin iade talebini reddetti. (MEDYA SERVİSİ)

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