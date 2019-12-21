Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var

25 yıldır pek çok güçlüğe, engellemeye ve baskıya rağmen ısrarla emeğin sesi olmaya devam eden Evrensel için Tekirdağ Çorlu'da dayanışma konseri gerçekleştirildi. İşçi ve emekçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik sinevizyon gösterimiyle başladı. Ardından muhabirimiz Tuncay Sağıroğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

Sağıroğlu Evrensel gazetesinin 25 yıl önce bir ihtiyaç üzerine yola çıktığını hatırlatarak “Emekçilerin, özellikle işçi sınıfının ve ezilen halkların sesinin kamuoyuna yansıtılması, duyurulması ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı hiç bir basın organı yerine getirmiyordu. Tüm dünyaya gelişmelere, sermayenin ve egemenlerin gözünden bakmaya mecbur bırakılan bir dönemin ihtiyacıydı Evrensel" dedi.

Evrensel'e içinden geçilen koşullarda 25 yıl öncesinden daha büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sağıroğlu “Evrensel üzerindeki baskılar da katmerleşiyor. Egemenler kendilerine muhalif hiç bir yayın organı bırakmak istemiyor” şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında artan baskılardan, sansürden bahseden Sağıroğlu son olarak 25 yıldır tüm güçlüklere rağmen ayakta duran Evrensel’in yine boyun eğmeden ayakta duracağını, işçilerin, kadınların, öğrencilerin, emekçilerin ellerinde yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Sağıroğlu'nun konuşmasının ardından yerel sanatçılardan Özgür Ozan ve Metin Güven sahne aldı. Türkülerini seslendiren Ozan ve Güvenin ardından Abdal Haluk Tolga İlhan sahne aldı. (Çorlu/EVRENSEL)