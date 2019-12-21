İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" sürüyor: Fayton sadece ölümün ve zulmün sembolü olabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği sözü tutarak Adalar’daki atlı fayton uygulamasına son vermesi talebiyle Saraçhane Parkı’nda "Yaşam Nöbeti" tutan hayvan hakları savunucuları, “Acil şekilde yaşam savunucularının katıldığı bir çalışma grubu oluşturulması ve kurtarılan atların özgür bir şekilde yaşayacağı barınakların tesisi sağlanmalıdır” dedi.

"200 AT NOSTALJİK KOŞULLARDA SÖMÜRÜLMEYE DEVAM EDECEK"

Hayvan hakları savunucuları adına yapılan açıklamada konuşan Viyan Kınalı, İBB binası önünde üç gündür yaşam nöbetinde olduklarını ve dün İmamoğlu ile fayton sorunu hakkında görüşme yaptıklarını aktardı.

“Görüşmede ne yazık ki İmamoğlu’nun fayton sorununu bütünüyle kavramaktan uzak olduğunu gördük” diye konuşan Kınalı, İmamoğlu’nun faytonları tamamen kaldırmayı değil yüzde 10’un kalmasını düşündüğünü tekrar dile getirdiğini anlatarak “Adalarda doğalarına aykırı biçimde yaşamak zorunda kalan 1800 at olduğunu biliyoruz. İmamoğlu’nun ifade ettiği orana göre yaklaşık 200 at nostaljik koşullarda sömürülmeye devam edecektir” dedi.

"200 AT NASIL VE NEYE GÖRE SEÇİLECEK"

Köleliğin iyisi güzeli süslüsü olamaz, kölelik köleliktir diye konuşan Kınalı “Bu talihsiz 200 at nasıl ve neye göre seçilecektir? Faytonlardan kurtarılan atlar nerede nasıl yaşayacaklardır. Bizim talebimiz acil şekilde yaşam savunucularının katıldığı bir çalışma grubu oluşturulması ve kurtarılan atların özgür bir şekilde yaşayacakları barınakların tesisinin sağlanmasıdır. Sembolik bir şey isteniyorsa bu fayton uygulamasının devamı değil heykel veya anıt dikilmesi olacaktır. Fayton sadece ölümün ve zulmün sembolü olabilir” dedi.

"ADA HALKI DA İSTEMİYOR"

Kınalı son olarak şunları söyledi:

“Adalar halkının sizlere iletmemizi istediği bir mesaj var. Unutulmamalıdır ki adalar halkı şu an bu fayton politikaları sonucu salgın hastalık riskiyle karşı karşıyadır. Ada halkının çoğunluğu faytonların kalkmasını istemektedir. Faytonlara karşı olan insanlar yoğun bir şekilde tehditler almakta ve güvenliklerinden endişe duymaktadır. Sadece atlar değil adalar halkının çoğu da İmamoğlu’ndan özgür yaşam koşulları talep etmektedir. Bu çirkin fayton politikasını bitirmek bugün İmamoğlu’nun elindedir. Seçim öncesi kitlelerin umudu olarak çıkan İmamoğlu bugün gerekli adımları atarak Adalar’daki hayvanlar ve insanların yanında yer alabilir. Fayton sömürüsünü kaldıran siyasetçi olarak tarihe geçebilir. İmamoğlu’nun bu adımı atacak cesareti kendisinde bulmasını rant değil hak odaklı hareket etmesini tüm İstanbul halkı beklemektedir.” (İstanbul/EVRENSEL)

"Yaşam Nöbeti" temsilcileri İmamoğlu ile görüştü: Atlı fayton tamamen yasaklansın

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