Mersin'de “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” talebi haykırıldı

Mersin’de KESK’in çağrısıyla “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” mitingi düzenlendi.

Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı Meydanı'nda yapılan mitinge KESK ve DİSK’e bağlı sendikalar, meslek odaları, Emek Partisi, ÖDP, HDP, Nükleer Karşıtı Platform ve Mersin Kadın Platformunun içinde yer aldığı çok sayıda kurum ve kuruluş katıldı.

Mitingde sık sık “İnsanca yaşam için iş, ekmek, özgürlük”, “Savaşa değil, eğitime bütçe”, “Korkma, sen gerçeksin, sinme, sen isçisin, örgütlen güç sensin”, “İşçi sınıfı iktidara”, “Nükleer santral istemiyoruz”, “Demokratik Türkiye, halk için bütçe”, “İşimizi, ekmeğimizi ve öğrencimizi geri istiyoruz” sloganları atıldı.

Miting devam ediyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(Mersin/EVRENSEL)

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