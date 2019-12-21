TTB’nin “kadına şiddet” konusunda muhatabı Emine Erdoğan: Mektup yazdım

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Kayseri Barosu tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları' toplantısında konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, kadına şiddete karşı proje hazırladıklarını açıkladı.

Feyzioğlu, kadına şiddetle mücadele için başlattıkları 'Gelincik' projesini Türkiye'ye yaymak istediklerini söyledi. Projeyi “dört dörtlük” diye tanımlayan Feyzioğlu, “Dün Emine Erdoğan'a bir mektup yazdım. Bu projenin kendileri tarafından sahiplenilmesini önemsiyorum” dedi.

Kadın örgütleri yıllardır kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hükümet ve yetkililere çağrılar yaparak taleplerinin kabul edilmesini istiyor. (HABER MERKEZİ)