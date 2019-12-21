Cumartesi Anneleri: 12 yaşındaki Davut, devleti nasıl korkutur?

Kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 769 haftadır eylemlerine devam eden Cumartesi Anneleri, bu hafta 21 yıl önce Mardin Dargeçit’te gözaltında kaybedilen çocukları anarak cezasızlığa karşı adalet talebinde bulundu.

‘GÖZALTINDA KAYBETME ULUSLARARASI SUÇTUR’

Bu haftaki açıklamada konuşan gözaltında katledilen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak,“Dargeçit JİTEM davasında hukuk işletilsin, sorumlular cezalandırılsın” dedi. 23 Aralık’ta Adıyaman 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek Dargeçit JİTEM davasını hatırlatan Ocak, “Mardin Dargeçit’te yapılan ev baskınlarında dördü çocuk, iki lise öğrencisi ve iki kadının da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 yaşındaki Davut Altunkaynak, 13 yaşındaki Seyhan Doğan, 16 yaşındaki Nedim Akyön, 19 yaşındaki Mehmet Emin Aslan, 20 yaşındaki Abdurrahman Olcay, 21 yaşındaki Abdurrahman Coşkun, 57 yaşındaki Süleyman Seyhan, Dargeçit Jandarma Taburuna götürüldü. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan Davut’un annesi Hayat Altunkaynak, Süleyman Seyhan’ın kızı Fehime ve Seyhan Doğan’ın 11 yaşındaki kardeşi Hazni 3 gün boyunca ağır işkence gördükten sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar gözaltında tutulan yakınlarının ağır işkence gördüklerini açıkladı” dedi.

Ailelerin kayıplarını aramasınlar diye tehdit edildiğini, gözaltına alındığını ve işkence gördüğünü aktaran Ocak, “Yapılan suç duyuruları soruşturulmadan takipsizlikle sonuçlandı ve ilgili mercilere yaptıkları tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. 4 ay sonra 6 Mart 1996 tarihinde, Süleyman Seyhan’ın kafası olmayan yakılmış bedeni bir kuyuda bulundu. Süleyman Seyhan’ın ailesine bilgi veren Uzman Çavuş Bilal Batırır da Dargeçit Jandarma Taburunda kaybedildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Dargeçit kayıplarının gözaltında öldürülerek kuyulara gömüldüğü gerçeği ortaya çıktı” dedi.

‘ARTIK YETER...’

“Artık yeter! Failleri aklama faaliyetine dönüşen kayıp davalarında hukuk işletilsin” çağrısını yapan Ocak, “Davut Altunkaynak, Seyhan Doğan, Nedim Akyön, Mehmet Emin Aslan, Abdurrahman Olcay, Abdurrahman Coşkun, Süleyman Seyhan ve tüm kayıplarımız için adalet istemektenvazgeçmeyeceğiz” dedi.

‘ANNEMİN GÖZÜ KAPIDA BEKLEDİ’

12 yaşındayken gözaltında kaybedilen Davut Altunkaynak’ın kardeşi Davut Altunkaynak söz iseağabeyinin gözaltında kaybedilmesinden 4 yıl sonra dünyaya geldiğini anlatarak “Aradan 21 yıl geçti, annem 21 yıl boyunca gözü kapıda bekledi abimi. 12 yaşındaki insan size ne yapar, devleti nasıl bu kadar korkutur. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Diğer davalar sonuçsuz kaldı ama bu dava sonuçsuz kalmayacak. Bu dava için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

‘ADALETİN OLMADIĞI YERDE YAŞIYORUZ’

13 yaşında gözaltında kaybedilen Seyhan Doğan’ın ağabeyi Kadri Doğan ise şunları söyledi: “Eve baskın yapıldı. Asker, korucu ne varsa geldi. İki tane kardeşimi yere yatırdılar. Annem o gece sabaha kadar tabur önünde kaldı. Oğlun sabah gelecek dediler. Annem 2000’de vefat etti. Babam takip etti davayı. Daha sonra babamda vefat etti.Bu kemikleri bulduktan sonra oğlumun kemikleriyle beni gömün demişti. Adalet arıyoruz, adaletin olmadığı yerde yaşıyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

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