İskenderun'da Evrensel’le dayanışma: Yeni 25 yıllar için dayanağımız halk

İskenderun’da Evrensel gazetesi okurları son dönemde artan cezalara karşı gazetemizin 25'inci yılı dolayısıyla dayanışma etkinliği düzenledi. Hacı Bektaş Veli Cem Evinde düzenlenen kahvaltıya Eğitim Sen, EMEP, HDP, CHP, ADD, İHD ve Çulhalılar Derneği katıldı. Kahvaltıda yazarlarımız Ali Karadaş ve Ercüment Akdeniz konuştu.

İskenderun’da Evrensel gazetesi okurları son dönemde artan cezalara karşı gazetemizin 25'inci yılı dolayısıyla dayanışma etkinliği düzenledi. Hacı Bektaş Veli Cem Evinde düzenlenen kahvaltıya Eğitim Sen, EMEP, HDP, CHP, ADD, İHD ve Çulhalılar Derneği katıldı. Kahvaltıda yazarlarımız Ali Karadaş ve Ercüment Akdeniz konuştu.

“HALKLAR ARTIK ESKİSİ GİBİ YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Yusuf Ertaş'la birlikte 7 yıldır “Arap coğrafyasında geçen hafta” ismiyle bir sayfa hazırlayan Ali Karadaş, hala sokak hareketleri ile sarsılan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan hakların mücadelesinden bahsederek “Bu kadar yıllık Evrensel gazetesinin sayfalarında yayınlanan sayfadan özetle çıkardığımız sonuç şu, bölgemizin halkları kesinlikle eskisi gibi yaşamak istemiyor. İş, ekmek, özgürlük, demokrasi, adalet talep eden ve yolsuzluklardan arınmış ülkeler istiyor. Halklar bölgenin temel haritasını çizen Sykes Picot anlaşmasından 100 yıl sonra emperyalist müdahalelerin ve emperyalistler arası çatışmanın kurbanı olmak istemiyor. 100 yıldan beri devam eden makus talihi değiştirmek istiyor. Bu noktada halkta ciddi bir bilinç oluştu" dedi.

Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Yeni Yaşam gibi gerçekleri yazan gazetelerin varlığı dolayısıyla Türkiye'nin şanslı olduğunu ifade eden Karadaş, “Ekonomik buhranın derinleşeceği önümüzdeki dönemde bu gazetelere daha fazla ihtiyaç olacak. Bu yayınların yaşaması için elimizden geleni yapalım” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

EVRENSEL METİN GÖKTEPE'NİN GAZETESİ

Ercüment Akdeniz ise Evrensel ve Birgün’e Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından verilen ilan kesme cezalarına dikkat çekerek gazetenin işçilerin, okurlarının desteğiyle kurulduğunu ve yine onların desteği ile ilerleyeceğini ifade etti.

Evrensel’in Metin Göktepe’nin gazetesi olarak bilindiğini ifade eden Akdeniz, “Gazeteyi bilmeyenlere Metin Göktepe’nin gazetesi diyince tanırlardı. Metin Göktepe, cesur, işçi sınıfına bağlanmış bir gazeteciydi. Ölüm oruçları zamanında bunları teşhir etmek için Metin Göktepe oradaydı. Halkın sesini duyurmak için çabalardı. Bunun için öldürüldü” dedi.

YENİ 25 YILLAR İÇİN DAYANAĞIMIZ HALK

İşçi sınıfına, halka bağlanmış cesur gazeteler oldukça halkın gerçekleri öğreneceğini ifade eden Akdeniz, Evrensel’in hak ihlalini, işçi grevini, kadın cinayetlerini haberleştirdikleri için sık sık yargılamalara konu edildiğini söyledi. Akdeniz, Evrensel’i yeni “25 yıl”larda da yaşatabilmenin dayanağının da halk olduğunu ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

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