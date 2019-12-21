21 Aralık 2019 12:08
Sıva yaparken balkondan düşen inşaat işçisi yaralandı
Kayseri'de inşaat işçisi Bekir İncekeçeci (50), sıva yaptığı 2'nci kattaki evin balkonundan düşerek yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Örnekevler Mahallesi Salih Avgın Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında Ali O'ya ait evde tadilat yapan inşaat işçisi Bekir İncekeçeci, balkon tavanında sıva yaparken dengesini kaybedip, beton zemine düştü.
Yaralanan İncekeçeci, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kayseri/DHA)
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