Maraş Katliamı'nı lanetlemek isteyen Alevi örgütleri polis tarafından engellendi

Maraş’a giden Alevi Bektaşi Federasyonu ve bileşenleri, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu başta olmak üzere pek çok Alevi kurumu temsilcileri ve üyeleri sabah saatlerinde Erenler Cemevi önünde toplandı.

Pirha’nın haberine göre; Saat 11.00’de yürüyüş başlatan Alevilerin önü polis barikatıyla kesildi. Aleviler, polis barikatını aşarak yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Ancak polis barikatı aşan kalabalık, üzerinde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu “Maraş’ı unutma unutturma” yazılı pankart eşliğinde sloganlarıyla yürüyüşünü tamamladı.

“YÜZLEŞME YERİNE YASAKÇI ZİHNİYET ZARAR VERİYOR”

Maraş’ta anmaya katılan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Öker, “Maraş yine abluka altında. Yüzleşme yerine yasakçı zihniyet ile Maraş’ta yaşayan halka zarar vermeye devam ediyorlar” dedi. (MARAŞ)