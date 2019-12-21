Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Antalya ve Dersim'de anıldı

Maraş Katliamı’nın üzerinden 41 yıl geçti. Katliamsa yaşamını yitirenler için pek çok yerde açıklamalar yapıldı; katliamcılar lanetlendi.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Maraş Katliamı’nın 41’inci, 19 Aralık Cezaevleri Katliamı’nın 19’uncu yılında Attalos Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın metnini Konyaaltı Cemevi Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Tedik okudu. Tedik “Geçtiğimiz günlerde basında da yer alan Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi olayı aynı nefret ve şiddet politikalarından cesaret almaktadır” dedi. Halkın kendi geleceği ve çıkarlarını esas alan bir düzlemde bir araya gelmesinin önüne yüzlerce kanlı set konulduğunu vurgulayan Tedik “7 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında yaşadıklarımız; Suruç’ta, Ankara’da pek çok yerde ve zamanda sahnelendi. Kindarlığı, ötekileştirmeyi, savaşı, baskıyı esas alan hiçbir politikaya alışmayacağız” ifadelerini kullandı.

Maraş Katliamı’nda ve sonrasında yaşanan bütün katliamlarda hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla andıklarını vurgulayan Tedik “Dünya’nın neresinde yaşanırsa yaşansın insanlık suçu olarak görülmesi gereken bütün katliamları, ayrım yapmaksızın lanetliyoruz” diye konuştu.

Ardından 19 Aralık Cezaevi Katliamları’na ilişkin basın açıklamasını İHD Hukuk Komisyonu Üyesi Nesibe Bahadır okudu. Gereği gibi yargılama yapılmadığını vurgulayan Bahadır “Failler cezasızlık politikaları eşliğinde korunmuş ve kollanmıştır” ifadelerini kullandı.

Ceza ve tutuk evlerinin ülkedeki demokrasi ve hukuk düzeyini gösterdiğini söyleyen Bahadır “İnsanlığa karşı işlenmiş suçların adil bir yargılama ile hesabının sorulmaması, Türkiye’nin insan hakları alanında o güne kadar yoğun mücadeleler ile elde edilen kazanımlarını heba etmiş, ceza ve tutuk evleri hak ihlali merkezleri haline dönüşmekten kurtulamamıştır” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

MARAŞ KATLİAMI DERSİM’DE DE KINANDI

Dersim’de de Emek ve Demokrasi Güçleri Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Maraş Katliamı’nın gerçek faillerinin aradan geçen süreye rağmen ortaya çıkarılmadığı belirtilirken ayrıca geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi tarafından Seyit Rıza’yı temsil eden heykellerin kaldırılması ve Seyit Rıza’nın ismi verilen bütün cadde, sokak, meydan ve her türlü yapı isimlerinin değiştirilmesi yönünde ki başvuruya dair de açıklama yapıldı.

“BU ZİHNİYET KORUNDUKÇA HUZUR OLMAZ”

Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Genel Merkez Yöneticisi Nesimi Genlik, katliamcı zihniyeti ‘yezit zihniyeti’ olarak tarif ederek “Zalim, kindar ve kanla beslenen asıl gıdası mazlum ve müminin lokmasını çalmak, haram lokmayla beslenmek olan bu yezit zihniyeti devam ettikçe, korundukça ülkenin idaresinde söz söyleme lüksüne sahip oldukça huzur olmaz” dedi.

“TOPLUMLA YÜZLEŞİLMELİDİR”

İnsanlık tarihinin bu yüz kızartıcı suçlardan kurtulmasının tek yolunun yüzleşmelerden geçtiğini aktaran Genlik “Yıllardır bu yapılmadığı için Maraş’ta yaşanan ev işaretlemeleri günümüzde hala devam etmektedir. Alevilerin yaşadığı evlerin kapılarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmakta, duvarlara tehdit mesajları yazılarak, farklı kimlik, inanç ve siyasi düşünceden olanları hedef alan açıklama ve saldırılar yaşanmaktadır” dedi.

HALKIMIZ İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

Son günlerde medya üzerinden başlayıp Belediye ve Valiliğe de başvurularıyla Seyit Rıza’nın heykelinin kaldırılması ve isminin verildiği sokak isimlerinin değiştirilmesine dair yapılan başvuruya dair de değinen Genlik “Vatan Partisi Genel Başkanının bu söylemlerini kabul etmiyoruz. Halkımız içinde, yok hükmünde olduğunu belirtmek isteriz” dedi.

BAŞVURUNUN KARŞILIĞI BULUNMAMAKTADIR

Açıklamaya katılan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da Maraş katliamının faillerini kınadığını belirterek Vatan Partisinin yaptığı açıklamaya ve başvuruya ilişkin, “Dersim’in kültürel değerlerini, inancını, dilini bir bütün sahipleniyor ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz” dedi. Maçoğlu şöyle devam etti:

“Vatan Partisi’nin ‘Tunceli Belediyesi içerisinde yer alan, Seyit Rıza’nın ismi verilen bütün cadde, sokak, meydan ve her türlü yapı isimlerinin değiştirilmesi’ne dönük yazdığı dilekçenin Dersim halkı ve belediyemiz tarafından karşılığı bulunmamaktadır.” (Antalya-Dersim/EVRENSEL)

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