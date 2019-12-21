21 Aralık 2019 10:36

Antalya 'da Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Maraş Katliamı ve 19 Aralık Cezaevleri Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri'nin basın açıklaması

Fotoğraf: Evrensel

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    Murat YAŞAR
    Antalya

    Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Maraş Katliamı’nın 41’inci, 19 Aralık Cezaevleri Katliamı’nın 19’uncu yılında Attalos Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

    Basın metnini Konyaaltı Cemevi Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Tedik okudu. Tedik “Geçtiğimiz günlerde basında da yer alan Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi olayı aynı nefret ve şiddet politikalarından cesaret almaktadır” dedi. Halkın kendi geleceği ve çıkarlarını esas alan bir düzlemde bir araya gelmesinin önüne yüzlerce kanlı set konulduğunu vurgulayan Tedik “7 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında yaşadıklarımız; Suruç’ta, Ankara’da pek çok yerde ve zamanda sahnelendi. Kindarlığı, ötekileştirmeyi, savaşı, baskıyı esas alan hiçbir politikaya alışmayacağız” ifadelerini kullandı.

    Maraş Katliamı’nda ve sonrasında yaşanan bütün katliamlarda hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla andıklarını vurgulayan Tedik “Dünya’nın neresinde yaşanırsa yaşansın insanlık suçu olarak görülmesi gereken bütün katliamları, ayrım yapmaksızın lanetliyoruz” diye konuştu.

    Ardından 19 Aralık Cezaevi Katliamları’na ilişkin basın açıklamasını İHD Hukuk Komisyonu Üyesi Nesibe Bahadır okudu. Gereği gibi yargılama yapılmadığını vurgulayan Bahadır “Failler cezasızlık politikaları eşliğinde korunmuş ve kollanmıştır” ifadelerini kullandı.

    Ceza ve tutuk evlerinin ülkedeki demokrasi ve hukuk düzeyini gösterdiğini söyleyen Bahadır “İnsanlığa karşı işlenmiş suçların adil bir yargılama ile hesabının sorulmaması, Türkiye’nin insan hakları alanında o güne kadar yoğun mücadeleler ile elde edilen kazanımlarını heba etmiş, ceza ve tutuk evleri hak ihlali merkezleri haline dönüşmekten kurtulamamıştır” diye konuştu.

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