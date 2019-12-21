Saray’a göre Türkiye’nin egemenlik hakkına Libya da dahil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mikro blog platformu Medium hesabından yazı kaleme aldı. Altun, Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşmayla Doğu Akdeniz'de bir oldu-bittiye müsaade etmeyeceğini gösterdiğini ileri sürdü.

Altun, 4 partinin vekillerinin desteğiyle TBMM’den geçen mutabakat metninin BM'ye bildirildiğini ifade etti. Altun yazısında şu ifadeleri de kullandı:

“Bugünün Türkiye'si içine kapanamaz, bölgesindeki gelişmeleri olduğu gibi izleyemez. Bu sadece tarihsel bir sorumluluk değil aynı zamanda büyük bir devlet olmanın getirdiği bir zarurettir. Bu yüzden güneydeki terör devletini bitirmek için operasyonlar düzenlediği gibi Doğu Akdeniz’de de egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir. Anlaşmadan sonra küstahça açıklamalar yapan Güney Kıbrıs bir yana AB, ABD’de ve Rusya’dan gelen tepkiler Türkiye’nin kendi Doğu Akdeniz politikasını yürütmesini engellemeyecektir. Artık egemenlik hakları için mücadele eden, daha aktif dış politikalarla artık sahada olan bir Türkiye var.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve Libya arasında geçtiğimiz günlerde onaylanan askeri ve güvenlik iş birliği anlaşması sonrası hükümet Türkiye’nin Libya’ya asker gönderebileceğini açıklamıştı. Mutabakat muhtırasına göre:

Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye eğitim, danışmanlık, malzeme ve planlama desteği verilecek.

Türkiye'de ve Libya'da ortak 'Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi' kurulabilecek.

Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Bu durumda mülkiyet, tahsis edilen ülkeye ait olacak.

Ortak askeri planlama, eğitim, silahların kullanılmasına yönelik danışmanlık verilebilecek.

Ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, "barışı koruma" operasyonları yapılabilecek.

Libya'ya "Misafir Personel" olarak adlandırılan 'savunma ve güvenlik kuruluşu mensubu siviller' ve birlikler gönderilebilecek.

Askeri gereçler hibe edilebilecek, satılabilecek ya da kiralanabilecek. Anlaşma, teknoloji transferi için Libya'ya lisans verilmesinin de önünü açıyor.

LİBYA'DA VEKALET SAVAŞI

2014 yılından bu yana Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde kendi idaresini ilan eden, Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Rusya destekli General Halife Hafter, ülkenin yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ediyor.

Birleşmiş Milletler ise, Trablus'ta kurulan, Fayez al-Sarraj liderliğindeki “Ulusal Mutabakat Hükümeti”ni meşru kabul ediyor.

Türkiye de anlaşmaları, “Libya'nın tek meşru temsilcisi” olarak kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümetiyle (UMH) imzaladı.

Başkent Trablus'taki UMH, ülkenin topraklarının yüzde 20'sinden daha küçük bir alana hakim ancak burası devlet binalarının olduğu, nüfusun da yoğun olduğu bir alan.

Türkiye, General Hafter'e bağlı silahlı güçlere karşı savaşan güçlere silah ve askeri teçhizat desteği veriyor.

Hafter ise, “terörizme destek verdiği” gerekçesiyle Türkiye ve Katar'ı düşman ilan etti. (HABER MERKEZİ)

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