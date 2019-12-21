Irak'ın Zikar vilayetinde protestocular parti binalarını ateşe verdi

Irak’ın Zikar vilayetindeki eylemlerde dün bir kişinin suikast sonucu öldürülmesi üzerine kentteki siyasi parti merkezleri halk tarafından ateşe verildi.

Zikar vilayetinde adını vermek istemeyen bir güvenlik görevlisinin AA’ya verdiği bilgiye göre, vilayet merkezi Nasıriye'ye gelen onlarca gösterici birçok parti bürosunu yaktı.

Eski Başbakan Nuri Maliki'nin Dava Partisi, Hadi el-Amiri'nin liderliğini yürüttüğü Bedir Tugayları Örgütü Merkezi, Asaib Ehli'l-Hak Hareketi Merkezi, İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Görevler Grubu Merkezi ve Vilayet Meclisi Güvenlik Komitesi Başkanı Cebbar Musevi'nin ofisi de ateşe verilen siyasi merkezler arasında yer alıyor.

Siyasi parti merkezlerinin ateşe verilme nedeninin ise dün eyleme katılanlardan Muhammed el-İsami'nin suikast sonucu öldürülmesi olduğu belirtildi. İsami, hareket halindeki sivil bir araçtan susturucu silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Aynı gün benzeri bir olayda iki ayrı kişi daha silahlı saldırıya uğramıştı.

Protestoların başladığı ekim ayından bu yana özellikle son iki haftadır protestoculara karşı düzenlenen suikastlerde dikkat çeken artışlar yaşandığı gözleniyor.

IRAK’TA NE OLUYOR?

Irak’ta eylemler 1 Ekim’de başladı. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde sokaklara çıkan halk hükümete tepki gösterdi. Başkent Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölgeyi kuşatan halka dönük saldırıların ardından şiddet ülkenin diğer bölgelerine de yayıldı. Kimliği belirsiz gruplar ve güvenlik güçleri gerçek mermilerle halka saldırdı; eylemler boyunca yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar eylemlere katılan en az 48 kişi kaçırıldı ya da kaybedildi. Saldırılara rağmen eylemler kısa sürede yaygınlaştı. Irak, kitlesel halk eylemlerine karşı en sert polisiye tedbirlerin alındığı ülkelerden oldu. Eylemlerin yaygınlaşıp kitleselleşmesini engellemek üzere ülkede çeşitli dönemlerde internete erişim engellendi.

Hükümete dönük istifa çağrılarının saldırılara rağmen sürmesinin ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kaldı. İstifanın ardından erken seçim ve yeni hükümet tartışmalarının başladığı ülkede eylemler devam ediyor. (DIŞ HABERLER)

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