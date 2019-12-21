Trump'tan Suriye'ye yaptırım öngören tasarıya onay

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası, Trump tarafından imzalandı.

Söz konusu yasa, Suriye'de Esad yönetiminin son 8 yılda işlediği iddia edilen savaş suçlarından sorumlu tutulabilmesine olanak sağlayacak.

RUSYA VE İRAN'A DA YAPTIRIM MESAJI

Yasa, Esad da dahil olmak üzere Esad yönetimindeki üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra, Rusya ve İran kaynaklı yabancı paralı savaşçıların yaptırıma tabi tutulmasının önünü açıyor.

Aynı kapsamda Suriye Merkez Bankası ile Esad rejiminin diğer finansal kaynaklarının ve bunlarla iş yapan diğer yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınması öngörülüyor.

Esad’a destek verdiği belirtilen Rusya ile İran'a da çok sayıda atıfın yapıldığı yasada, bu iki ülkenin Esad’a sağladığı desteğin artık yaptırım kapsamına girebileceğine işaret ediliyor.

POMPEO'DAN CAESAR YASASI AÇIKLAMASI

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün Başkan Trump, attığı imzayla, Beşşar Esad ve rejiminin Suriye'de gerçekleştirdiği katliamlardan sorumlu tutulabilmesi için önemli bir adım attı." ifadesini kullandı.

Pompeo, söz konusu yasa ile sadece Esad rejimine değil, aynı zamanda rejimle iş birliği yapan diğer unsurlara da açık bir mesaj gönderdiklerini vurguladı. (AA)

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