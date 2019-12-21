2020 Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından, 17 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki müzakerelerinin ardından TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri de sona erdi.

Son gün yapılan görüşmelerde, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 16. maddesine kadar oylanması ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi’nin maddeleri oylandı.

2020 yılı bütçesi 329 oyla kabul edildi, 488 milletvekilinin katıldığı oylamada 159 ret oyu çıktı.

Öte yandan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. (AA)

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