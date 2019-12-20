BANÜ öğrencileri, sorunlarının çözümü için kampanya başlattı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öğrencileri, üniversitede yaşadıkları sorunların çözümü için başlattıkları kampanyayla kısa sürede 2 bine yakın imza topladı. Öğrenciler yemekhaneye yapılan zammın geri alınmasını, yemek kalitesinin arttırılmasını, ulaşım organizasyonunun sağlanmasını ve eğitim-öğretim donanımındaki eksikliklerin giderilmesini istiyor.

Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF, 2015 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak ilan edildi. 4 enstitü, 8 fakülte, 7 meslek yüksekokulunda yabancı öğrencileriyle birlikte 14 bin kişi sınırına dayanan üniversitede sorunlar gün geçtikte artıyor.

KAPASİTE YETERSİZ

Öğrenciler her yıl üniversite kapasitesinin artmasına karşılık üniversitenin yeterli donanıma sahip olmaması, kampüs içinde sosyalleşebilecek alanlarının olmaması, ulaşım organizasyonunun yetersiz olması, yemekhane kuyrukları, sıraların sonunda karşılaşılan kalitesiz yemekler ve bunca sorunların yanında yapılan zamlardan şikayetçi.

YEMEKLER PAHALI VE KALİTESİZ

Yemekhanenin öğrenci sayısına oranla yetersiz olduğunu belirten BANÜ öğrencileri “Kart yüklemesi yapacağımız makineler sürekli arızalanıyor ve tamiri geciktiriliyor. Yemekhanenin fiziki şartları yetersiz. Yemekhane sırası büyüklerimizin anlattığı tüp kuyruklarından farksız! Çok uzun süreler bekledikten sonra karşılaştığımız yemek ise kalitesiz. Hatta kimi zaman ‘yemek bitti’ denilerek geri dönüyoruz” diyor.

İMZA KAMPANYASI İLE TÜM ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ

Tüm bu sorunlara karşı BANÜ’deki çeşitli topluluk ve bölümlerden öğrenciler yemekhane sorunlarına karşı imza kampanyası başlattı.

Kampanya için yapılan açıklamada “2019-2020 öğretim yılı birinci dönem başlangıcı itibariyle yemekhane ücretlerine hiçbir açıklama yapılmadan yüzde 20 oranında zam getirilerek 2.50 liradan 3 liraya çıkarıldı. Yapılan zamma rağmen yemekhanenin ve para yükleme makinelerinin önünde duran yoğun sıraları, sıralardan kaynaklı derse yetişememe, yemeklerin yetersizliğinden dolayı birçok öğrencinin yemek yiyememesi, yemekhane kapasitesinin yetersizliği, para yükleme makinelerinin tamirinin geciktirilmesi sorunları yaşanmaya devam ediyor. Bu çerçevede; zamların geri çekilmesi, yemeklerin öğrencilere yetecek miktarda çıkarılması, yemekhanenin öğrencilerin kapasitesine göre düzenlenmesi, para yükleme makinelerinin arttırılması ve bakımlarının düzenli olarak yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

Kampanya ile çok kısa sürede 2 bine yakın imza toplayan öğrenciler üniversite yönetiminden zammın geri alınması dışında diğer taleplerin onaylanmasını sağladı. Onaylanan taleplerden birkaçı uygulamaya konulurken, zammın geri çekilmesi talebinin okul yönetiminin kendi içinde görüşeceği bildirildi.

Öğrenciler ise birlikteliklerini güçlendirerek sorunlarına çözümler üreteceklerini ifade ettiler. Zamların geri çekilmesi ve diğer taleplerin yerine getirilmesinde ısrarcı olacaklarını dile getiren öğrencilerin üniversite yönetimiyle görüşmeleri devam ediyor. (Balıkesir/EVRENSEL)

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