Çiğli Belediyesi işçileri alacakları için eylem yaptı

Çiğli Belediyesinde Genel İş İzmir 5 No’lu Şube üyesi işçiler maaş ve ikramiye alacakları için belediye önünde eylem yaptı. İşçiler belediyenin ayın 20’sinde ikramiye ve maaşları yatırması gerektiği halde yatırmadığını söyledi. Bu yüzden mesai bitiminde belediye önünde toplanan işçiler belediyeye tepki gösterdi.

İşçiler adına açıklama yapan İşyeri Baş Temsilcisi Ali Bingöl, belediye başkanının şantiyeye gelip işçilere açıklama yapması gerektiğini söyleyerek, “Eğer gerçek bir sıkıntı varsa erkenden işçini bilgilendir. Senin işçin olur olmaz sağa sola bankalara borçlanmasın” dedi. “Ama ne yazık ki insan yerine konmadığımız için kimse bizi muhatap almadı. Muhatap alanlar da gözümüzün içine baka baka bize bin bir yalan söyledi biz de inandık” diyen Bingöl işçilere gelen bilgilendirmede maaşların eksik de olsa yatacağını ikramiyelerin ise 1 hafta sonra yatacağı öğrendiklerini söyledi.

“PARAMIZ ÖDENMEZSE YİNE BURAYA GELİRİZ”

Söz konusu tarihin toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı ilk gün olduğunu hatırlatan Bingöl, “Bize böyle mesaj gönderirseniz eğer, biz müzakereden yanayız ama gerektiğinde savaşmasını da aslanlar gibi biliriz” dedi. Bir daha böyle bir durumla karşılaştıklarında artık söze değil işe bakacaklarını söyleyen Bingöl, “Paramız ödendiyse işimize çıkarız paramız yoksa yine buraya geliriz. Daha önce de söyledik. Ücretlerimiz ödenmezse anında belediyenin kapısına dayanır demiştik. Bunu söylerken şaka yapmıyorduk. Söylediğimizi yapan bir işçi sınıfıyız” diye konuştu.

“SİZ GİTSENİZ DE İŞÇİLER KALICIDIR BU BELEDİYEDE”

Maaşla ilgili sıkıntılar dışında çalışanların yerlerinin değiştirildiğin söyleyen Bingöl, “İşçileri başkalaştırmayın dedik. Siz gitseniz de işçiler kalıcıdır bu belediyede. Bıçak artık kemikte. Yarın şantiyelerde bilgilendirme toplantılarımız devam edecek. Pazartesi işimize döndüğümüzde karşılığımızı bulamazsak neler yapacağımıza dair birlikte karar alçağız. Bu saatten sonra da bir tek arkadaşımızın yerini değiştirseniz, birinin burnu kanarsa direkt grev kararını buraya koyarız” diyerek açıklamayı tamamladı.

Eylem sırasında vatandaşlar da işçilere destek verdi. Bir vatandaş belediyeye yetkilerine seslenerek, “Hangi belediye olursa olsun işçinin emekçin hakkını yiyen babam dahi olsa gözünün yaşına bakmam. Emekçi dedin, barış dedin, özgürlük dedin geldin başkan oldun emekçinin hakkın yiyemezsin. Çoluğun çocuğun rızkı o” diyerek belediye başkanına tepki gösterdi. (İzmir/EVRENSEL)