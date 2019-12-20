ZMO, İzmir BB'de görev yerleri değişen üyelerinin görevlerine iadesini istedi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) lokaline gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türk, üyelerinin hiç bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşme yaptıklarını ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Türk, "2015 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Projeler Şube Müdürü Vekili olarak çalışan Ahmet Tomar uzmanlık alanı ile ilgisi olmayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğüne mühendis olarak atanmış olup, daha sonra kendi talebi ile Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğüne mühendis olarak ataması yapılmıştır. Aynı şekilde 2013 yılından beri Park Bahçe Dairesi Başkanlığı Fidanlıklar Bitki Koruma Şube Müdür Vekili olarak çalışan Tevfik Bettemir ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’nin Buca Portakal Vadisi’nin kurban satış yeri olarak gösterilmesi talebine ilişkin karara, gerekçelerini de sıralayarak imza atmaması nedeniyle görevden alınıp yine uzmanlığı olmayan Makina İkmal Daire Başkanlığı Otomotiv Şube Müdürlüğünde görevlendirilmiştir" diyerek yaşanan süreci anlattı.

"MESLEKTAŞLARIMIZ UZMANLIKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLSİN"

Bu uygulamanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynakları politikasına dair koyduğu standartlarla uyuşmadığını dile getiren Türk, "Doğrudan halk ile muhatap olan ve birçok karar ve uygulaması yerel halk tarafından yakından takip edilen yerel yönetimler söz konusu olduğunda, insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetimi daha da önemli hale gelmektedir. Türkiye’ye model olma hedefini önüne koyan İzmir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de bu anlayışa sahip olduğundan kuşku duymuyoruz. Dolayısıyla meslektaşlarımıza yönelik tasarrufların telafisi mümkün bir yol kazası olduğunu düşünmek istiyor, söz konusu uygulamalara son verilmesini ve meslektaşlarımızın liyakatlerinin gözetilerek; bilgilerine, tecrübelerine ve uzmanlıklarına uygun alanlarda değerlendirilmeleri gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Görev yeri değişikliği yapılan üyelerde basın toplantısında söz aldı. Ahmet Tomar ziraat mühendisi olarak büyükşehir projelerine imza atmadıklarında yerlerine farklı uzmanlıklardaki mühendislerin imza attığını dile getirirken, Tevfik Bettemir ise, müdür vekili olduğu için görevden alındığını söyleyerek dava açsa bile geri dönemediğini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)