Gebze Sarkuysan işçilerini akademisyenler ziyaret etti, mücadelelerine destek verdi
MESS grup sözleşmesinde patronların düşük zam dayatmasına karşı eylemlerini sürdüren fabrikalardan olan Gebze'deki Sarkuysan'da işçiler bugün de uyarı eylemi yaptı.
150 bine yakın metal işçisini ilgilendiren metal grup sözleşmesinde MESS’in yüzde 6 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmaları sonucu ara buluculuk aşamasına geçilmesiyle metal işçileri de fabrikalarda eylemlerini sürdürüyor.
Disk Birleşik Metal-İş üyesi Gebze Sarkuysan işçilerinin bugün yaptığı eyleme akademisyenler de ziyarette bulunarak işçilere destek verdi.
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun da yer aldığı eyleme Doç. Dr. Hakan Koçak, Dr. Sungur Savran ve Evrensel yazarı da olan Prof. Dr. İzettin Önder de katılarak işçilere mücadelelerinde destek verdi. (Gebze/EVRENSEL)
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