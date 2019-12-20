Mustafa Koçak eylemine polis müdahalesi: Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Gizli tanık beyanlarıyla müebbet hapis cezası alan ve adil yargılanma talebiyle 171 gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak için ailesi ve arkadaşları Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istedi.

Açıklama yapılmasına izin vermeyen polis, Koçak'ın annesi ve babasının aralarında olduğu 5 kişiyi darbederek gözaltına aldı.

Çevredeki yurttaşlar polis müdahalesine tepki gösterdi.

Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Koçak'ın ailesi tanığın istinabe yoluyla yeniden dinlenmesini, adil bir yargılama yapılmasını, işkenceci polislerin tespit edilip yargılanmasını, özel ihtisas mahkemelerinin ve itirafçılık yasasının kaldırılmasını talep ediyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Tutuklu Mustafa Koçak adalet talebiyle ölüm orucuna başladı

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak'ın ailesi: Adil yargılama yapılsın

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