Diyarbakır’da dernekler, Vatan Partisi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Seyit Rıza heykeli ve kentte bulunan cadde ve meydan isimlerinin değiştirilmesi için Valilik ve Dersim Belediyesine başvuruda bulunmasının yanı sıra “Seyit Rıza ve Şeyh Sait heykelini” kaldıracağız sözlerine Diyarbakır’daki kurumlardan tepki gecikmedi. Diyarbakır Ofis Camii önünden basın açıklaması yapan kurumlar Vatan Partisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.

"İMHA VE İNKAR POLİTİKASI SÜRSÜN İSTİYORLAR"

Açıklamada konuşan Şeyh Sait Derneği Başkanı Kasım Fırat, Vatan Partisi’nin geçmişten bugüne Kürtleri yok sayma politikasının sürdürdüklerini ifade ederek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. “Onları iyi tanıyoruz. Onlar Kürtler üzerindeki imha ve inkar politikası sürsün istiyorlar. Şeyh Sait, Seyit Rıza ve yoldaşları onurumuzdur, sahip çıkacağız. Bizi kırabilirsiniz ama eğilmeyiz” diye konuşmasını noktaladı.

Ardında konuşan Av. Mehmet Emin Aktar ise Vatan Partisi nefret suçu işlediğinin yanı sıra toplumsal çatışmayı körüklediğini ifade ederek “Bir toplumu diğerine karşı kışkırtmak suçtur. Bu sadece kışkırtmak değil aynı zamanda yok saymadır” dedi. Aktar, Şeyh Sait ve Seyit Rıza’nın mezarlarının tespiti için komisyon kurduklarını ve çalışma yürüttüklerini de belirterek “Değerlerimize hakaret edilmiştir buna karşı mücadele edeceğiz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)