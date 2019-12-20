Mark Esper: İncirlik konusunda ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmeliyim

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de Kürecik'i de kapatırız" açıklmasının sorulması üzerine "Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor'' dedi.

Esper, ''Türkiye S-400'leri kabul etti. Bu da F-35'leri almayacaklar demektir'' ifadelerini kullandı.

İncirlik üssüne yönelik medyada çıkan açıklamalar konusunda ise Esper, "Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor. Görüşümüz şudur, onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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