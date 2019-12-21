21 Aralık 2019 04:45

Renault işçileri: Fazla mesaiye kalmayalım üretimi durduralım

Renault’da bir temsilcinin “Yüzde 16’ya imza atılabilir” açıklaması tartışma yarattı. İşçiler bu açıklamalarla tepkilerinin ölçülmeye çalışıldığını söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

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    Uğur ÖKDEMİR
    Bursa

    MESS grup sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine başlayan eylemleri değerlendiren Türk Metal üyesi Renault işçileri, üretimi etkileyen eylemlerin hayata geçirilmesini istiyor. Türk Metal’in örgütlü olduğu Bosch’ta yüzde 15 ile 18 arası zam karşılığı 3 yıllık sözleşme söylentisini yayılırken, Renault’da ise bir temsilcinin “Yüzde 16’ya imza atılabilir” açıklaması tartışma yarattı. İşçiler bu açıklamalarla tepkilerinin ölçülmeye çalışıldığını söyledi.

    Fabrika içindeki eylemlerin kent meydanlarına taşındığını dile getiren bir Renault işçisi şunları söyledi:

    "Kent meydanında yapılan eyleme bizim katılımımız az oldu. Fabrika genelinde yaklaşık 250-300 civarı bir işçi geldi. Bunun çok sebebi var kimi sendikaya güvenmiyor, kimi üretime dokunmadan yapılan eylemden hayır gelmez diyor. Servis sadece meydana götürüyor eylem sonrası dönüşleri herkes kendi yapacak buna tepki gösterip gitmeyen de var. İnsanlar daha ileri bir adım bekliyor sendikadan, mesaiye kalmak istemiyor. Sendika mesailere kalınmayacak desin sonra her vardiyada en az bir saat üretimi yavaşlatsın insanların beklentisi bu, fabrika içinde yürümek istemiyor insanlar. Sonuç alıcı işler bekliyor"

    HERKESİN AYNI DÜŞÜNCEDE OLDUĞU KONU SÖZLEŞMENİN 2 YIL OLMASI

    Herkesin iyi bir zam beklediğini söyleyen işçi şunları söyledi:

    "Geçenlerde temsilcinin biri yüzde 16’ya imza atılabilir, iyi olur gibi bir şey ağzından kaçırmış sonra da hemen konuyu değiştirerek yemekhanede eylem nasıl olur, bu eylemleri nasıl daha canlı kılarız gibi şeyler söyleyip konuyu kapatmaya çalışmış. Bunlar acaba anlaştı da bizlerin tepkisini mi ölçüyorlar anlamış değilim. Biz iyi bir zam bekliyoruz ve sözleşmenin de kesinlikle 2 yıl olmasını istiyoruz. Sendika buna sahip çıkmak zorunda kazandığımız bu haktan asla geri adım atmamalı. İnsanları, Yüksek Hakem Kuruluna giderse hepimiz için kötü bir sözleşme olur diye korkutmak yerine böyle bir durum karşısında nasıl mücadele edeceğiz, hangi yolu izleyeceğiz bu konularda işçiyi bilgilendirip hazırlaması gerek sendikanın. Kuru kuru lafla olmaz bu işler. Fabrikada herkesin aynı düşüncede olduğu bir konu var sözleşme 2 yıl olacak başka bir seçenek yok"

    YOL PARASI VERMEMEK İÇİN EYLEME GİTMEYEN İŞÇİLER VAR

    Fabrikada herkesin borcu olduğunu, insanların tatil günlerinde para harcamamak için evden çıkmadığını anlatan işçi şunları söyledi:

    "Çocukla dışarı çıktın mı illa ki bir şeyler istiyor istediği şeyleri almamak olmaz. Bu geçen kent meydanında yapılan eyleme gitmeyen işçiler eylem sonrası dönüşlerde servis yokmuş oraya gidip sonra yol parası mı vereceğim diyordu. Düşünün insanlar artık yol parasını bile hesaplar oldu. Faturalardı, gıda ürünlerine yapılan zamlardı bunları hiç söylemem zaten. Her şeyden kısa kısa yaşamaya çalışıyoruz resmen. Daha ne kadar kısacağız bilmiyorum ama canımız da çıkmaya başladı"

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