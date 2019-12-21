21 Aralık 2019 04:38

Van Kitap Fuarı'ndan işsizlik manzaraları: Öğrenciler kitap değil iş soruyor

Van Kitap Fuarı, öğrenciler için kitaba ulaşmaktan çok iş imkanı oldu. Fuara giden gençler, stantlara giderek, "Eleman lazım mı?" diye soruyor.

Fotoğraflar: Zelal Sahidenur Sarı

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    Berkay YEĞİN
    Van

    Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Van Kitap Fuarı, genç işsizliğin devasa boyutta olduğu Van’da, gençler için kısa zamanlı iş imkanı oluşturdu. Kitap stantlarında çalışanların büyük bölümünü üniversite öğrencileri oluştururken, birçok öğrenci iş umuduyla geldiği fuardan iş bulamadan ayrıldı. 22 Aralık’ta son bulacak fuarda çalışan bir öğrenci, standa gelen birçok gencin “Eleman lazım mı?” diye sorduğunu söylerken, işsizliğin ne kadar can yakıcı bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

    KREDİ YETMİYOR, ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR

    22 yaşındaki Ayşegül Kaya, sosyoloji öğrencisi. Bir stantta çalışıyor. Öğrenim kredisi alan Ayşegül Kaya, “Borcum vardı, sınav haftasından önce paraya ihtiyacım vardı o nedenle çalışmak istedim” diyor. Günlük 80 lira alınan ücrete yemek dahil değil. “Kredi ve bursların yettiğini düşünmüyorum” diyen Kaya, “215 lira yurda veriyoruz geriye kalanla kitap mı alalım fatura mı ödeyelim? Hiçbir şekilde yetmiyor o nedenle çalışıyorum zaten” diyor. Kendisi ‘şanslı’, en azından burada iş bulabilmiş. Ayşegül’e en çok yöneltilen soru da bu yüzden, ‘Şu kitap var mı?’ değil: “Standa gelen birçok genç ‘Eleman lazım mı?’ diye soruyor. Hatta öyle çok oldu ki eleman çıkartacaklardı"

    Kitap okumayı seven Ayşegül de, kitap fiyatlarını da pahalı bulduğunu söylüyor: “Kitap okumayı çok seviyorum ancak son dönem kitap da alamaz olduk. Fuarda da kitapların ucuz olduğu söylenemez. Bu nedenle artık önceden aldığımız kitaplarla yetiniyoruz"

    5 YILDIR İŞSİZ DİYETİSYEN

    Evin Mizgin, 28 yaşında diyetisyen. 2015’te üniversiteden mezun olmuş olmasına rağmen hâlâ iş bulamamış. “Bir süre özel hastanede çalıştım ancak hastane kapatıldıktan sonra ayrıldım” diyor, “KPSS’ye çalışmaya karar verdim fakat istihdam ortadan kaldırıldığı için atama puanlarımız tavan yaptı dolayısıyla iş bulmak da bir hayli zorlaştı. İstanbul’a gittim orada da iş bulamadım, bir tanıdığının olması gerekiyor. Tekrar Van’a döndüm ama burada da iş imkanı yok. Kontenjanlar sürekli artarken mesleğin kalitesi de düştü. Şu anda iş bulamıyorum bulsam bile çok kötü koşullarda çalışacağımı biliyorum"

    Fuardaki çalışma şartlarına değinen Evin, “Fuarda 9 saat boyunca ayakta kalıyoruz. Hafta sonu yoğunluktan dolayı yemek bile yiyemedik. Herkesin işe ihtiyacı var ben de şu anda işsizken 8-9 günümü boşa ayırmak istemedim” diyor.

    28 YAŞINDA, 2 ÜNİVERSİTE MEZUNU, İŞSİZ, 20 BİN LİRA BORÇLU!

    Hazal Seçkin 28 yaşında iki üniversite okumuş. Şu an fizik öğretmenliği yapabilmek için formasyon eğitimi alıyor. Seçkin, "2018 yılında krizden dolayı bölümümün alımları durdu. Ben şu an atama bekliyorum ebelikten aynı zamanda da formasyon eğitimi alıyorum. Şu an da öğrenci konumunda olduğum için doğal olarak paraya ihtiyacım var. Ben de çalışmaya başladım. Kredi aldım ve yaklaşık 20 bin lira borcum var aynı zamanda onu da ödemek zorundayım. 2 günlük paramı kitaplara ayırmayı düşünüyorum" dedi.

    "FUARA KİTAP ALMAK İÇİN GİDİYOR OLMAM GEREKİR"

    Zana Turgut, üniversite sınavına hazırlanıyor. Derslerine vakit ayıramayıp çalışmak zorunda kaldığını söyledikten sonra şunları ifade ediyor: "Sınava hazırlanıyorum. 4. senem olacak. Meslek lisesi çıkışlıyım. Bu yüzden 1 senem kayboldu. Sonrasında dershane denen o ticari batakhanelere bulaştım ama ülkemizde her insanın yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı devam edemedim. Liseden beri hem çalışıp hem okumayı denedim ama inanın ikisi birlikte gitmiyor. Hem işçi hem öğrenci olamazsın ama aynı zamanda olmak zorundasın. Bu yıl Van’da düzenlenen kitap fuarına çalışmak için gittiğimde anladım hayal edinen ve yaşanan Türkiye bu değil. Aslında benim o fuara sadece kitap almak için gidiyor olmam gerekirken sadece çalışmak için gitmem içler acısı ve bu da devletin öğrencisine hatta artık insanına sahip çıkmadığı anlamına geliyor"

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