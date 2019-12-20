20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihi belli oldu: 6-10 Ocak 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre başvurular 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçları 25 Şubat'ta, atama sonuçları da 18 Mart'ta açıklanacak.

Bakanlık, atama için 19 bin 921 kontenjan ayırdı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği’nin ardından en fazla kontenjan ayrılan ikinci alan oldu.

MEB'in duyurusuna ulaşmak için tıklayın… (HABER MERKEZİ)

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