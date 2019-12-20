Ücretleri aylardır ödenmeyen Gentes işçilerinden Kayseri'de eylem
Gentes'in Cezayir’deki inşaatında çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen ücretleri için Kayseri'de basın açıklaması yaptı.
Fotoğraf: @insaatiscilerii/Twitter
Gentes Şirketler Grubunun alacaklarını ödemediği inşaat işçileri mücadelelerini sürdürüyor.
Gentes'in Cezayir’deki inşaatında çalışan işçiler, birikmiş ücretleri aylardır ödenmediği için 20 gün önce İstanbul'da Gentes Şirketinin önünde direnişe başlamıştı.
İşçiler, ödenmeyen ücretleri için Türkiye'nin birçok ilinde mücadeleyi sürdürme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda bugün Kayseri'de basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamada konuşan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Ali Öztutan, "İnşaat işçisi, ekmeğini kazanmak için Cezayir'e gidiyorsa, Arabistan'a gidiyorsa, Irak'a gidiyorsa hakkı yendiği zaman il il gezer, karşına çıkar. İnşaat işçisinin köle olmadığını göreceksiniz. İnşaat işçisi hakkı olanı kazanacak" dedi.
December 20, 2019
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
Gentes'in ücretlerini ödemediği inşaat işçilerinin direnişi 10'uncu gününde
Gentes bünyesinde çalışan inşaat işçileri verilmeyen hakları için direniyor
"200 bin dolarlık arabaya biniyorlar, bizim çocuğumuzun otobüs parası yok"