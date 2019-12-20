Barolardan Resmi Gazete'deki şer’i karara tepki: Bu metin derhal ortadan kaldırılmalı

İzmir ve Ankara Baroları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz” sözünün ardından 14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için Kurallar’a ilişkin alınan şer’i kararlara tepki gösterdi.

"DİN KURALLARININ HUKUKSAL METİNLERE REFERANS ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz’ şeklindeki beyanının hayata geçirilmesi olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Yürürlüğe konan bu kurallar, içeriğinde yer alan ‘İnsanın yeryüzündeki Halife’si ilkesi, ihlas, takva, Allahu Teala korkusuyla davranma, Allahu Teala’ya hesap verme’ gibi ifadelerle, bir din devleti düzenlemesini çağrıştırmaktadır. Hukuki bir nitelik taşımaktan çok uzak olan bu metin ile ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı dinci gerici anlayış, hukuk eliyle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Laikliğin esas alındığı bir devlette herhangi bir dinin kurallarının hukuksal metinlere referans alınması ve kural haline getirilmesi asla kabul edilemez. Demokratik toplumun ve çoğulculuğun mayası olan laiklik ilkesinden hiçbir şekilde taviz verilemez. 1924’den bu yana en gerici anayasaların dahi demokratik ve uygar toplumların vazgeçilmezi olan ‘laiklik’ ilkesini yok sayamamasının temel nedeni de budur. Bu metin derhal ortadan kaldırılmalıdır.”

Ankara Barosu da faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kuralların Resmi Gazete’de yayımlanmasına tepki göstererek mevzuatı, dini hükümlerin hukuk aracı yapılarak gündelik yaşayışa resmen sızdırılma çabası olarak değerlendirdi.

FİNANS KURULUŞLARINI DENETLEYEN DENETÇİLERE AYET VE HADİSLER

Faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kuralların yer aldığı kararda "Muhasebe, İslam dininin Farz-ı Kifaye olarak gerekli kıldığı mesleklerden biridir… Adil olma kavramı, Kuran-ı Kerim’de birçok ayette geçmektedir… İslami bakış açısıyla denetçilerin uyacağı kurallar ise esas olarak İslam inancının ve fıkhın ilke ve kurallarına dayanır” ifadesi yer aldı.

Kurul kararının amaçlar bölümünde “Denetçilerin dini inançları nedeniyle ve Allah-u Teala’nın emirlerine uyma ve yasakladıklarından sakınmanın yolu olarak bu kurallara uyma motivasyonuna sahip olduğu kabul edilir” denilirken, ayetler ve hadislerle denetçilerin uyacağı kurallar ve etik ilkelerin dini dayanakları da “Dürüstlük, insanın yeryüzündeki halifeliği ilkesi, ihlas, takva, erdemli olma ve işini mükemmel yapma, Allah-u Teala korkusuyla davranma, Allah-u Teala’ya hesap verilecek olması” olarak koyuluyor.

Fotoğraf: Resmi Gazete'nin 42. sayfasının ekran görüntüsü

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

6. Din Şûrası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam dininin hayatın tüm alanlarını kuşatan kurallar ve yasaklar bütünü olduğunu söyleyerek“Ticaretten beşeri münasebetlere, eğitim öğretimden evliliğe, temizlikten kılık kıyafete, yaşantının her safhasını düzenleyen bir dine inanıyoruz... İslam bize göre değil, biz İslama göre hareket edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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