Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katarlıların yer almasından neden rahatsız oluyorlar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'daki temaslarının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul ile ilgili sorulan sorulara yanıt verirken bu projenin rant projesi olmadığını iddia eden Erdoğan, yabancılara arsa veya gayrimenkul satışının ülkenin yararına olduğunu söyledi. Erdoğan, kadrolu personel alımı yapmamalarının sebebini ise kadroluların "yan gelip yatması" olarak ifade etti.

"KATAR EMİRİ'NİN SATIN ALDIĞI YERLER VAR, NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"

Kanal İstanbul ile ilgili konuşan Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin projenin yapılmak istendiği alandan arazi aldığı haberlerine "dedikodu" dedi. Erdoğan, "Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış? Bu dedikoduları duydum. Katar Emiri'nin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Yani Katar Emiri'nin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar?" dedi.

Katar Emiri'nin kendisinin Türkiye'den gayrimenkul aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu da övünerek anlattı. "Allah rahmet etsin Turgut (Özal) Bey döneminde o zamanki Suud Kralı, Sevda Tepesi'nde büyük bir yer almışlardı. Zamanın belediye başkanı orada 'imar noktasında herhangi bir sıkıntı yok' demişti ve Turgut Bey de o beyana inanarak, Suud Kralına bunu söylemişti. Tabii orada da imar noktasında sıkıntı olduğu için o iş yürümedi ve hâlâ o yer onlara ait" diyen Erdoğan, bu tip satışların ülkenin yararına olduğunu savundu.

Erdoğan, konuyla ilgil "Yani İspanya'da bugün bakıyorsunuz adamlar dünyanın değişik yerlerinden nice insanlara, iş adamlarına, devlet başkanlarına yerler satıyorlar. Aynı şekilde Amerika'sında Almanya'sında bütün bunlar var. Bizim uluslararası çapta attığımız bu tür adımlarda yasal düzenlemesi var, her şeyi var bunların. Beyler rahatsız oluyor" ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE DAİR YİNE PEMBE TABLO ÇİZDİ

Ekonomi ile ilgili konuşan Erdoğan, "Faiz için 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Tek haneliye gidiş zaten olumlu gelişmelerin alametidir. Faizin bu şekilde düşmesiyle yatırımlar da artmaya başlayacak" iddialarını dile getirdi.

Emekçilerin ekonomik krizle boğuştuğu gerçeğini görmezden gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının yatırımlarda Türkiye'nin sıçrama yılı olacağını öne sürdü ve "Bundan eminim. Tüm bunlarla beraber şunu da göreceğiz, uluslararası girişimciler, yatırımcılar inşallah ülkemize yeniden gelmeye başlayacaklar. Bu yatırımlarla beraber Türkiye'nin yeniden yatırımın arttığı dönemleri yakalayacağına inanıyorum. Bu konuda hiç endişem yok" ifadelerini kullandı.

ENFLASYONUN TEK HANEYİ YAKALADIĞINI İDDİA ETTİ

Asgari ücret görüşmelerinin sürdüğü bugünlerde emekçiler, resmi ağızlardan açıklanan enflasyonun gerçek enflasyon olmadığını belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tam tersini öne sürdü. Erdoğan, enflasyonun tek haneyi yakaladığını iddia ederek "Biz yıl olarak da tek haneli olduğunu inşallah göreceğiz. Şu anda politika faizi olarak yüzde 12'yi gördük. Bu tabii çok ciddi manada Merkez Bankası kararlılığını gösterdi ve bu kararlılıkla şu an itibarıyla çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler. 2020'de de bunun aynı kararlılıkla devam ettiğini inşallah göreceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ "JESTİMİZİ YAPARIZ" DEDİ

Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız. Asgari ücretle ilgili çalışmalar da süratle bitirilecek. Onlar da bitirildikten sonra zaten 2020 çok daha parlak bir yıl olacak. Bundan hiç endişe etmeyin. Biz bunların çoğunu aştık" diyerek umut dağıttı.

KADROLU VE GÜVENCELİ ÇALIŞMAYI "YAN GELİP YATMAK" OLARAK NİTELEDİ

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sorusu üzerine ise Erdoğan, personel noktasında alımları sürekli devam ettirdiklerini ifade ederek kadrolu değil de sözleşmeli personel alımı yapmalarının gerekçesini "Bir tarafta aldığımız elemanın 'Ben nasılsa artık kadroluyum, yan gel yat' mantığıyla hareket etmesi var. Ama diğer tarafta da işi sıkı tutma anlayışı var. Bunlara dayalı olarak bu tür adımları atıyoruz. Ama personel alımında bir taraftan tabii emeklilik süreci, emeklilikten doğan o boşlukları doldurma süreci de söz konusu. Buralarda bizler insanımızı değerlendirme açısından gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" diyerek tuhaf bir yanıt verdi. (HABER MERKEZİ)

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