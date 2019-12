Adalet Bakanı, tarikat liderinin elini öpmesini savundu: O dönem vekil değildim

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tarikat liderinin elini öptüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Gül, ortaya çıkan görüntülerin 2015 yılına ait olduğunu, o dönemde milletvekili dahi olmadığını söyleyerek kendisini savundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, aynı etkinlikte tarikat liderinin elini öpen diğer ismin ise 23, 24, 25, 26, 27’nci Dönem Antep Milletvekili Mehmet Erdoğan olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, Haznevi Tarikatı liderinin elini öptüğü görüntülerin ortaya çıkması Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme geldi.

Gül, görüntülerin 2015 yılına ait olduğunu ve bu tarihte milletvekili dahi olmadığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, aynı etkinlikte tarikat liderinin elini öpen diğer ismin ise 23, 24, 25, 26, 27’nci Dönem Antep Milletvekili Mehmet Erdoğan olduğunu söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Nacı Bostancı ise, “Dini grupların suçluymuş gibi kriminalize edilmesi, suçlu gibi gösterilmesi doğru değil” dedi.

Tekrar söz alan Özgür Özel de, “Milletvekili liderin önünde eğildiği zaman, milletten aldığı yetkiyi o tarikat liderinin eline dudaklarıyla verir; bu doğru değildir” diye konuştu.

Söz konusu ilk görüntüleri, Antep Şahinbey Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi hasan Şencan gündeme getirmişti.

Haznevi Tarikatı sözde lideri konuşma yapıyor ve kürsüden inerken bu ülkenin adalet bakanı, milletvekilleri el öpüyor. Yazıklar olsun. ( Bu videoda daha net gözüküyor.) pic.twitter.com/8XKR7xwBWh — Hasan Şencan (@hasansencan2) December 19, 2019

Geçtiğimiz günlerde, Suriye merkezli Haznevi Tarikatı’nin Antep’te sadece Suriyelilerin çalıştığı 67 bin metrekarelik alan üzerine devasa bir külliye yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Konu hakkındaki tartışmalar Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan (İstanbul) – Sayın Bakan, sizin Haznevi tarikatı sözde liderinin Gaziantep’te düzenlemiş olduğu bir toplantıya katılarak elini öptüğünüz görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Öncelikle bir Adalet Bakanının bu şekilde bir tarikat şeyhinin toplantısına katılıp elini öptüğü görüntüler olmasını kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu liderle ilişkiniz nedir? Bu tarikata desteğiniz var mıdır? Bunu da bize ve topluma açıklamak zorundasınız.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül - Sayın Emecan’ın, Gaziantep’te Nisan 2015’te Peygamber Efendimiz’in Kutlu Doğum programında bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu bir faaliyete… Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz’in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı. Bizim bu anlamda, bu çerçevede, Anadolu’nun her türlü insanıyla, her seçmenimizin bu konudaki çalışmalarında, bu konuda tüm Anadolu’nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir ancak bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde -7 Haziran öncesiydi- ve milletvekili dahi değildim galiba, öyle hatırlıyorum, dolayısıyla bunu ifade etmek isterim.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel - Sayın Başkan, Sayın Bakan o tarihte milletvekili dahi olmadığını söylemesi bu açıdan iyi. Bütün sosyal medyada, birçok yerde bunlar yer alıyor ama aynı görüntülerde 23, 24, 25, 26, 27’nci Dönem Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan, ki kendisi 63 yaşında, kendisinden yaşça çok küçük olan… Sayın Bakana ben hatırlatayım, o bir sivil toplum örgütü falan değil bunlar. Muhammed Muta El Haznevi, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundan. 2005’ten beri tarikatın başında ve Suriyeli kendisi tarikat lideri. Biz bir milletvekilimizin Suriyeli bir tarikat liderinin, kendi ilinin seçilmiş milletvekilinin o kadar açık bir el öpmesi… Ki, korkunç bir görüntüdür, kendinden yaşça çok küçük ve asla bir Adalet Bakanının, bir milletvekilinin böyle görüntülere yansıması doğru değil.

Sayın Bakan açısından bunun Adalet Bakanı olmadığı bir dönemde… Milletvekili olmadığını ifade etmesi hiç değilse çok daha kötü bir görüntüyü, tarih açısından daha önce, bundan dört yıl önce, milletvekilliğinden önce olmuş ama Gaziantep’teki sorun, bu tarikatın imar kurallarına aykırı 60 bin metrekarelik külliyeler, kimsenin durduramadığı ve Gaziantep’teki sosyal hayata, inanç hayatına doğrudan bu Nakşibendi tarikatı Halidiyye kolunun Suriyeli liderinin egemen olduğu...

Hâlâ ders almadık mı, hâlâ almadık mı? Bunlar darbe yapınca mı bunlarla mücadeleye başlayacağız? Ne istiyorlarsa vermeniz bu açıdan çok tehlikelidir. Bunu da AK Parti’nin dikkatine sunuyorum.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı– Tarikatlar ve dini gruplar, çok uzun yıllardan beri, Osmanlı İmparatorluğu’nda, Selçuklu döneminde toplumsal hayatın bir parçası oldular. Dolayısıyla tarihsel bir arka planı var bu işin ve muhakkak, inanç dünyasında, sadece İslam dünyasında da değil, Hristiyan dünyada, başka dinlerde de çeşitli alt kültür grupları, inanç grupları ortaya çıkabiliyor. Bunlar sosyolojik hayatın birer vakıası. Bunlara ilişkin kanaatlerimiz farklı olabilir ama bunlar tarihsel bir realite. Bir hukuk devletinde birbirinden ayrılması gereken husus şudur: Kendi başına dinî grupların suçluymuş gibi kriminalize edilmesi, suçlu gibi gösterilmesi doğru değil ama işledikleri hukuka aykırı herhangi bir suç ve eylem varsa hukuk devletinin görevi onu işleyenlerin yakasına yapışmaktır.

Bu dinî tarikatlar, ulus devletlerin sınırlarıyla sınırlı değildirler, geniş bir coğrafyada hareket ederler. Mesela “Nakşi” dediğimiz ekol, Orta Asya kökenlidir, Buhara’da, Semerkant’ta kökenleri vardır, Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanır, ulus devlet sınırlarıyla ilgili değildir. Burada, tarikatların ve onlarla ilişkili insanların belli ritüelistik tavırları vardır, o çerçevede bakmak lazım. Aslolan, hukuka aykırı eylemlerdir ki o konuda hepimizin mutlak suretle hassas olması gerekir; buna katılırım.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel – Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir milletvekili hangi partiden olursa olsun, ulus içi, ulus ötesi, hiçbir tarikat liderinin önünde eğilip de tribünlerin önünde onun elini öpmez, kendisinden yaşça küçük liderinin önünde eğildiği zaman, milletten aldığı yetkiyi o tarikat liderinin eline dudaklarıyla verir; bu doğru değildir. (CHP sıralarından alkışlar)

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı – Bir jestle, bir hareketle milletin iradesini temsil etmeye ilişkin bir eksiklik çıkarılamaz. (HABER MERKEZİ)

