Yalnız Efe belgeseli 22 Aralık'ta İzmir'de gösterilecek

İzmir'in içme suyunu sağlayan barajların bulunduğu havzada işletilen Efemçukuru altın madenine karşı direnen tek köylü olan Ahmet Karaçam'ı anlatan "Yalnız Efe" belgeseli İzmir'de ilk gösterimini 22 Aralık'ta yapacak.

Yönetmeliklerini Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ve Gazeteci Sevgi Halime Özçelik'in yaptığı belgeselin kamera arkasında ise Aliye Ceylan ve Özer Akdemir yer alıyor.

YALNIZ EFE BELGESELİ NE ANLATIYOR?

Kente 20 km uzaklıkta olan Efemçukuru Altın Madeni, 2002 yılından beri İzmir’in gündeminde. Bu altın madeni, orman bölgesinde ve 6 yıldır faaliyet gösteriyor. Kentin yeraltı-yerüstü sularını kirlettiği bilirkişi raporları ile kanıtlandı. Yalnız Efe, İzmir’in içme suyu havzasında işletilen bu altın madenine karşı direnen bir köylünün hikayesi.

Belgeseli "Bir direniş güzellemesi" olarak niteleyen Özer Akdemir, Yalnız Efe ile ilgili şunları söyledi; "Yalnız Efe, direnen tek köylü olan Ahmet Karaçam’ın tek başına direnişe devam etmesi sonucu iktidar, çıkardığı yasaları değiştirmek zorunda kaldı. Bir kişinin bile direndiği yerde umut vardır. Yalnız Efe belgeseli tek kişi de kalınsa direnmeye devam edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Ahmet Karaçam’ın bu direniş öyküsü ülkemizde çok zor koşullarda devam eden ekoloji mücadelelerine de bir moral ve motivasyon desteği aynı zamanda".

Daha önce Documentarist 12. İstanbul Belgesel Günlerinde ve Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivalinde (BİFED) gösterilen Yalnız Efe'nin ilk gösterimi 22 Aralık Pazar günü saat 15.00'te İzmir Barosu Konferans Salonu'nda yapılacak. EGEÇEP tarafından düzenlenecek gösterime belgeselin yönetmenleri de katılacak. Gösterimin ardından Efemçukuru altın madeni ve madene karşı mücadele konusunda bir de söyleşi gerçekleştirilecek. (İzmir/EVRENSEL)

Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli

Efemçukuru altın madenine direnen Yalnız Efe AİHM'de hakkını arayacak

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