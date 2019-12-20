Ankara'da Tüm Bel-Sen üyelerinin bütçe protestosu polis tarafından engellendi

KESK'e bağlı bağlı belediye çalışanlarının örgütlendiği Tüm Bel-Sen'in 29. yıldönümü ve 2020 bütçesine dair Ulus'ta yapmak istediği basın açıklamasına “eksik başvuru” gerekçesiyle izin verilmedi. “Eksik” denilen konuşma metninin verilmesi üzerine polis bu kez de içerisinde “OHAL, KHK, kayyum” ifadeleri geçiyor diyerek açıklamaya izin vermedi. Aynı gerekçelerle sendika önünde de açıklama yaptırılmaması üzerine sendika üyeleri açıklamayı sendika merkezinde gerçekleştirdi.

Ulus Heykel'de Tüm Bel-Sen Ankara Şubeleri üye ve yöneticileri ile KESK'e bağlı sendikalardan yöneticilerin toplandığı kitleyi çember içine alan polis, açıklama yapılmasına izin vermedi. “Valiliğe eksik başvuru yapıldığı” iddiasını öne süren polisler “konuşma metninin verilmediği”ni söyledi. Sendikacıların konuşma metnini emniyet amirlerine vermesi üzerine metnin içerisinde yer alan “OHAL ve KHK, kayyum” ifadeleri gerekçe gösterilerek engelleme sürdürüldü.

Açıklama yapamayan Tüm Bel-Sen üyelerine Kızılay'da bulunan sendika binası önünde buluşma çağrısı yapıldı. Ancak sendika önünde de polis engeli ile karşılaşıldı.

Sendika toplantı salonunda polis engellediği basın metnini Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Devrim Kahraman okudu.

"ÜYELERİMİZ SENDİKA DEĞİŞTİRMEYE ZORLANDI, KHK İLE İŞTEN ATILDI"

Tüm Bel-Sen'in 90'lı yılların zorlu koşulları altında 20 Aralık 1990'da kurulduğunu hatırlatan Kahraman, "17 yıllık AKP hükümetleri döneminde de baskılarla karşı karşıya kaldı. Özellikle 2012'den günümüze işten atmaların, tutuklamaların, soruşturmaların ve sürgünlerin artarak devam ettiğine tanık oluyoruz. Bugün 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ilan edilen OHAL ve KHK rejimiyle yöentilmekteyiz. Bu süreçte halkın seçtiği belediye başkanlarının terine kayyumlar atanarak halk iradesi yok sayılmıştır. Göreve gelen kayyumlar ilk iş olarak yandaş hükümet güdümlü sendika ile el ele vererek sendikamızı hedef almıştır. Üyelerimiz sendika değiştirmeye zorlanmış, çok sayıda üyemizde KHK marifetiyle hukuksuzca işten atılmıştır" dedi.

TALEPLER SIRALANDI

"İktidar ekonomik krizi emekçilerin sırtına yüklemek için sürekli politikalar geliştirmektedir" denilen açıklamada 2020 bütçesi eleştirildi: "2020 yılı bütçesi incelendiğinde sermayeyi koruyan emekçileri görmezden gelen, üretimi hedeflemeyen bir bütçe olduğu açıktır. Bu bütçede eğitime, sağlığa ve yerel yönetimlere kaynak aktarımının kısıtlandığı, askeri harcamalara ve Diyanete ise bütçeden daha fazla payın ayrıldığı görülmektedir."

TÜİK'in enflasyon verilerinin gerçeklikten uzak olduğu belirtilen açıklamada talepler şöyle oldu:

Yerel yönetimlerde imzaladığımız toplu sözleşmelerin önündeki engellerin kaldırılarak özgür toplu sözleşme koşullarının sağlanması

Zabıta emekçilerinin meslek tanımının yapılması ve fazla mesai ücretlerinin belediye meclisince belirlenmesi

Bütçeden yerel yönetimlere daha fazla kaynak aktarımının sağlanması

Yerel demokrasi ve yerel yönetim ruhuna aykırı olan kayyum uygulamasına son verilmesi

Kayyumlar ve KHK marifetiyle işten atılan emekçilerin bütün haklarıyla görevlerine iade edilmeleri

Emekçilere insan onuruna yaraşır ücret verilmesi (Ankara/EVRENSEL)

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