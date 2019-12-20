İstanbul Üniversitesinden atılan işçiler Beyazıt Kampüsü önünde eylem yaptı

İstanbul Üniversitesi bünyesinde çalışan Tez-Koop-İş sendikasına üye 40 işçinin işten çıkarılması, Beyazıt Kampüsü ana kapısında protesto edildi.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşaya bağlı sosyal tesis ve otoparklardaki işlerinden çıkarılan işçiler, seslerini duyurmak üzere Beyazıt Kampüsü önünde bir araya geldi. İşten çıkarılan Tez-Koop-İş üyesi işçilere çok sayıda üniversite öğrencisi de destek verdi. “Özelleştirmelerle işçiler atılmasın”, “Üniversiteler ticarethane değil”, “Üniversitelerde özelleştirmeye hayır” dövizlerinin taşındığı eylemde "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Atılan işçiler geri alınsın" ve "Sendika haktır, engellenemez" sloganları atıldı.

İşçiler adına açıklamayı Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütleme Sekreteri Çağdaş Duyar yaptı. 18 Mayıs 2018 tarihinde 7141 sayılı yasayla İstanbul Üniversitesinden bazı akademik bölümlerin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak ayrıldığını söyleyen Duyar, “Yeni bir yıla gireceğimiz bu günlerde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşaya bağlı sosyal tesis, kantin ve otoparkların yönetimi, hizmet alım yöntemiyle özel bir şirkete devredildi. Bir başka anlatımla sosyal tesisler ve otoparklar özelleştirildi. Şirket, ihalenin hemen ardından tesislerde çalışan üyelerimizle çalışmayacağını bildirirken üyelerimize ‘artık sosyal tesisler ve otoparklar özel işletme tarafından yönetiliyor, siz çalışamazsınız’ denildi” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ DE SORUMLUDUR"

Yaşananlara karşın üniversite yönetimlerinin sessiz kaldığını söyleyen Duyar, “Oysa işten çıkartılması için süreç başlatılan işyerlerinde çalışan işçilerin işi ve sosyal hakları konusunda üniversite yönetimlerinin ‘Sorumluluğum yoktur’ demesi olanaksızdır, diyemez ve dememelidir. Burada çalışan tüm işçiler, yıllardır sendikamızın imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle çalışmaktadır. Açıkça işçileri koruyan yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

“İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yönetimlerini bir kere daha uyarıyoruz” diyen Duyar, üyelerinin hakları ve yıllara dayanan çalışmalarının hiçe sayılarak işten çıkarılmasını kınadıklarını belirtti.

İŞÇİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Tez-Koop-İş sendikasının haksız işten çıkarılmalara karşı mücadele edeceğini ifade eden Duyar, taleplerini şöyle sıraladı:

İstanbul Üniversitesinin ikiye bölünmesinin ağır yükü işçilerin üzerine yüklenmemelidir.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yönetimleri suskunlukla değil sorumlu davranarak, işçilerin işini ve geleceğini tehlikeye atacak her türlü girişimin önüne geçmelidir.

Sendikal hak ve özgürlükler konusunda saygınlıkla anılan üniversitenin kurumsal kimliğini lekeleyecek davranış ve uygulamalardan sakınılmalıdır.

Fotoğraf: Evrensel

(İstanbul/EVRENSEL)

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