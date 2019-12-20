İçişleri Bakanlığı Bağlar Belediyesi’nde 3 meclis üyesini daha görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Bağlar Belediye Meclis üyeliğine seçilen Zeki Kanay, Ramazan Özçelik ve Nursel Örnek’i görevlerinden uzaklaştırdı. Bakanlık, uzaklaştırma gerekçesini ise daha önce haklarında yürütülen soruşturma ve davaları gösterdi. Görevden uzaklaştırılan belediye meclis üyelerine tebliğin hala yapılmadığı öğrenildi.

KAYMAKAMLIK'TAN YAZI GÖNDERİLDİ

Bağlar Kaymakamlığı İlçe Hukuk Şefliği tarafından Bağlar Belediye Başkanlığı’na dün gönderilen yazıda, “İlgili sayılı ve yazı ile ilçemiz Bağlar Belediye Meclis üyeleri Ramazan Özçelik, Nursel Örnek ve Zeki Kanay Anayasa’nın 127. maddesinin 4. fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca Bakanlık makamının 16.12.2019 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmış olup buna ilişkin Bakanlık onayı ekte gönderilmiştir” denildi.

6 MECLİS ÜYESİ UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, haklarında daha önce açılan dava ve soruşturmaları gerekçe göstererek 21 Ekim'de HDP'li Nurettin Bakan, Halime Bayram, Hüsnü Aslan, Mehmet Akdoğan, Panayır Çelik ve Naşide Buluttekin Can isimli meclis üyelerini görevden uzaklaştırmıştı. 8 Kasım'da ise görevden uzaklaştırılan 6 meclis üyesinin yerine Diyarbakır Valiliği, kentte farklı kurumlarda çalışan memurları kayyum olarak atamıştı.

SAYI 21’E DÜŞTÜ

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Bağlar Belediyesi’nin 37 Meclis üyesinden 30’unu kazanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim’de HDP’li 6 belediye meclis üyesini görevden uzaklaştırarak, meclisteki HDP’li sayısını 24’e düşürmüştü. Görevden uzaklaştırılan 3 meclis üyesiyle birlikte HDP’nin belediye meclis üyesi sayısı 21’e düştü.

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