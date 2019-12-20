Cizre dosyalarında bir ilk: Kapatılan Ali Bağdur dosyası yeniden açılıyor

​​​​​​Cizre’de 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında öldürülen Ali Bağdur'un dosyası hakkında dosya hakkında “kovuşturmaya yer" kararına avukatların yaptığı itiraz, Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015’te ilan edilen ve 288 kişinin yaşamını yitirdiği sokağa çıkma yasağı sırasında öldürülenlerden Ali Bağdur’un dosyasına Cizre Cumhuriyet Savcılığı 30 ay boyunca el sürmemişti. Bağdur ailesinin avukatlarının 30 Ekim’de dosyanın akıbetini sorması üzerine 31 Ekim’de “görevsizlik” kararı veren Cizre Savcılığı, dosyayı Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ise, 8 Kasım’da dosya hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar vererek dosyayı kapatmıştı.

30 ay raftan inmeyen dosyaya bir günde görevsizlik!

Savcılık kararının gerekçesinde, Bağdur’un öldürülmesinin “hukuka uygun bir emrin yerine getirilmesi” sonucunda yaşandığı ifadesi bulunurken, “… güvenlik güçlerinin almış oldukları operasyon emrini yerine getirmek için, örgüt mensuplarının silahlı ve bombalı eylemlerde bulundukları mahallelerde bulunuyor olmaları sebebiyle yetkili bir merciden almış oldukları hukuka uygun bir emri yerine getirdikleri…” denilmişti.

MAHKEME: KARAR HUKUKA AYKIRI

MA'dan Müjdat Can'ın haberine göre Bağdur ailesi avukatları savcılığın kararına karşı Şırnak Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. Hakimlik, avukatların itirazını kabul ederken, savcılığın kararına ilişkin “usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğu, esas bakımından soruşturmanın eksik yapıldığı, soruşturmanın etkili yürütülmeyerek çelişkilerin giderilemediği, eksik inceleme ile haksız ve hukuka aykırı karar verildiği” değerlendirmesi yaptı. Bağdur dosyasının yeniden incelenmesine karar verildi.

Bu karar Cizre dosyaları için de bir ilk oldu. Cizre’de bugüne kadar öldürülen 86 kişinin dosyası için “takipsizlik” kararı verilmişti.

HUKUKİ YETMEZLİK ÖRNEĞİ

Bağdur Ailesi avukatlarından Nevroz Uysal, savcılığın verdiği “takipsizlik” kararının Cizre’de yürütülen soruşturmalarda yaşanılan çıkmazın, tekrarın ve hukuki yetmezliğin bir örneği olduğunu dile getirdi. “Takipsizlik” kararı verilerek, “daimi arama”ya (Faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim) bırakılan dosyalarda fail ya da faillerin bulunmasının engellendiğini belirten Uysal, şunları aktardı:

“Ali Bağdur’un ölümüyle ilgili soruşturmada da fail araştırma tutanağına dayanılarak, ‘failin tespit edilemeyeceği’ kararı verildi. Ancak failin aranmasına dair araştırmaların süreceği söylenerek, zamanaşımına bırakıldı. Karar sonrasında dosyada yapılan inceleme var mı yok mu diye öğrenmek istedik. Bunun için talepte bulunmuştuk. Ancak talep dilekçemize cevap alamadık. Savcılık önce dosyayı çıkarmanın zaman alacağı, ardından katibin askerlik izninde olduğunu söyleyerek, taleplerimizi ertelemişti. Katibin gelişini beklerken, takipsizlik kararı tebliğ edildi.”

KARAR OLUMLU AMA…

Ali Bağdur dosyasında da savcılığın kararlarının “keyfi” olduğunu bir kez daha gördüklerini belirten Avukat Nevroz Uysal, hakimliğin kararını ise şu sözlerle değerlendirdi: “Verilen bu karara yaptığımız itirazın kabul edilmesi ile soruşturmanın genişletilmesine karar verildi. Bu tabi olumlu bir gelişme ama tüm soruşturma süreçleri, verilen takipsizlikler, yapılan işlemlerdeki hukuksuzluklar yanında etkisi az bir karardır. Bu karar sonrasında soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı takip etmeye devam edeceğiz.”

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının üzerinden 4 yıl geçti. Cizre’de 2 Mart 2016’da sona eren 79 günlük yasak sırasında 288 kişi yaşamını yitirdi. (HABER MERKEZİ)

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