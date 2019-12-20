Gazetecilik örgütleri: Aziz Oruç "terörize" edilerek tutuklandı

Gazeteci Aziz Oruç'un tutuklanmasına tepki gösteren gazetecilik örgütleri, Oruç’un "terörize" edilerek tutuklandığını belirterek Oruç hakkında mahkemenin hukuki değil, siyasi karar verdiğini kaydetti.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) Sözcüsü Ayşe Güney, Aziz Oruç'un tutuklanmasının gazetecilik mesleğine yönelik bir suç olduğunu belirterek, "Arkadaşımız maniple edilmeye çalışıldı. Bir gazeteci üzerinden kamuoyuna yalan haber servis edildi. Bu da Türkiye’de basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından çok kötü bir tablo. Aziz Oruç gazetecidir. Herkes de bunun tanığıdır” dedi. Güney, Oruç’un tutuklanmasının hukuki değil, siyasi olduğunu belirterek tüm gazetecileri dayanışmaya çağırdı.

TGS: AZİZ TERÖRİZE EDİLEREK TUTUKLANDI

Aziz Oruç’un İran ve Ermenistan’ın iş birliği sonucunda Türkiye sınırına bırakıldığını belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ise “Hukuk adeta iktidarın kararlarını uygulama ve onay mercii haline geldi. Hukuk iktidar ve Cumhurbaşkanı’ndan aldığı talimatı yerine getirdi. AKP medyası devreye girdi ve haysiyet cellatlığı yapıldı. Aziz terörize edilerek tutuklandı” dedi. “Aziz’in tutuklanmasıyla birlikte gazetecilere yönelik yeniden bir baskının başladığını söylemek mümkün” diyen Oral, gazeteci Oruç’un tahliye edilmesini istedi.

ÖGİ: ÖZGÜR BASIN BASKILARLA SUSTURULAMAZ

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan da Aziz Oruç’un gazeteci olmasına rağmen hedef gösterildiğini ifade etti. Boltan, “Aziz’in terörizmle suçlanması bilinçli bir yaklaşımdır. Amaç kamuoyunu farklı bilgilendirme, mahkemeyi etkileyip tutuklanmasını sağlamaktır. Haliyle böyle de oldu, Aziz yargılanmadan suçlu olarak gösterildi. Mahkeme de Aziz’in durumunu gözetmeden tutukladı. Bu da gösteriyor ki mahkemeler adli değil siyasidir” diye konuştu.

Yüzlerce gazeteci arkadaşlarının böyle tutuklandığını ve son verilere göre 139 gazetecinin cezaevlerinde tutulduğu bilgisini paylaşan Boltan, “Gazetecilik suç değildir. Gazeteciliği suç belleyenler şu anda suç işliyorlar. Özgür basın geleneği bu baskılarla susturulamaz” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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